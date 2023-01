“76 denunce!”, ma Oriana Marzoli in Cile ha in realtà vinto il reality

Oriana Marzoli in Cile “ha 76 denunce e hanno chiesto l’espulsione”, ha dichiarato Biagio D’Anelli nel corso di una diretta Instagram di ieri sera.

La notizia si è estesa a macchia d’olio sul web dato che l’ex vippone ha parlato di “cosa vergognosa” successa in quel reality show.

“In Cile lei si è comportata in una maniera vergognosa, schifosa. Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce. Ci sono dei blog dove dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, ne sono 76. Tant’è vero la Nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei di corsa è scappata da quella Nazione là”.

Ma cosa è successo in Cile? A svelarcelo sono stati alcuni quotidiani cileni che hanno raccontato di come Oriana Marzoli abbia debuttato nella tv cilena partecipando prima al reality Amor a Prueba (nel 2015, dove si è ritirata dopo 100 giorni insieme al fidanzato Tony Spina) e l’anno successivo a ¿Volverías Con Tu Ex? (letteralmente: Torneresti Col Tuo Ex?), una sorta di Grande Fratello Vip dove coppie di ex fidanzati dovevano concorrere – in coppia – a un montepremi. E da questo reality Oriana ne è uscita vincitrice insieme al suo ex, Luis Mateucci, con cui si è divisa il bottino.

Denunce in Cile? Oriana quel reality alla fine lo ha però vinto

Inizialmente Oriana dal reality era stata proprio squalificata per aver messo le mani addosso a una concorrente spingendola, ma successivamente è stata re-integrata fino alla vittoria finale.

Insomma, il pubblico l’ha fatta vincere, quindi qualsiasi cosa abbia combinato all’interno di quel reality, per il pubblico cileno è cosa superata e perdonata.