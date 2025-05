730 Precompilato 2023: Guida Completa all’Invio

Le dichiarazioni precompilate 2025 sono online dal mese di aprile e dal 15 maggio inizia l’invio. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli predisposti contenenti i dati disponibili sono consultabili. Queste informazioni provengono da fonti esterne come datori di lavoro, farmacie e banche, per un totale di circa 1,3 miliardi di dati.

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (sia per il 730 che per il modello Redditi), è necessario accedere all’area riservata tramite Spid, Cie o Cns. È possibile delegare un familiare o una persona di fiducia per gestire online la propria pratica. In alternativa, si può inviare una PEC o presentare una richiesta direttamente a un ufficio dell’Agenzia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito nella sezione “Info e assistenza” e nella guida “L’Agenzia informa”.

Dal 15 maggio è anche possibile restituire la dichiarazione al Fisco, con o senza modifiche. Chi utilizza il modello 730 ha la possibilità di optare per una versione semplificata, scelta già adottata nel 2024 da oltre metà degli utenti. Le scadenze per l’invio delle dichiarazioni sono fissate per il 30 settembre per il 730 e per il 31 ottobre 2025 per il modello Redditi. Le modalità operative sono state illustrate in un provvedimento del 23 aprile firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it