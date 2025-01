723 Miliardi di Dollari entro il 2025

Un report di Gartner prevede che nel 2025 la spesa globale per i servizi cloud pubblici raggiungerà i 723,420 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 21,4% rispetto ai 595,652 miliardi di dollari del 2024. Questo incremento evidenzia una crescente dipendenza dai servizi cloud in vari settori. I servizi SaaS continueranno a essere uno dei segmenti principali, con una spesa prevista di 299,1 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 250,8 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che la spesa per IaaS raggiunga 211,9 miliardi di dollari e per PaaS 208,6 miliardi di dollari. Al contrario, il settore DaaS contribuirà solo con 3,85 miliardi di dollari, segnalando una limitata adozione.

La domanda di risorse legate all’intelligenza artificiale (AI) sta accelerando la crescita dei servizi cloud, con il settore AI che contribuisce significativamente alla spesa cloud. Le aziende integrano sempre più soluzioni AI nelle loro operazioni quotidiane, aumentando la spesa per le applicazioni cloud. L’uso delle tecnologie AI nelle operazioni IT sta spingendo il cloud computing verso un ruolo sempre più centrale. Le aziende cercano soluzioni efficienti e scalabili, adottando un approccio ibrido e multicloud. Entro il 2025, la spesa per servizi cloud crescerà parallelamente all’evoluzione delle implementazioni AI, rendendo queste tecnologie fondamentali nell’ecosistema digitale.

Inoltre, si prevede che la maggior parte delle organizzazioni adotterà approcci ibridi entro il 2027, rafforzando la sinergia tra AI e cloud. Stimare la spesa per l’infrastruttura cloud è complesso, poiché il mercato attuale è molto variegato. Secondo The Next Platform, le fluttuazioni mensili nel consumo cloud rendono le previsioni meno drastiche. La flessibilità delle risorse cloud consente agli utenti di attivare e disattivare rapidamente server, storage e capacità di rete, creando incertezze nelle proiezioni future.

La crescente fusione tra infrastruttura e servizi di piattaforma sta ridefinendo gli standard di spesa. Nel 2022, i servizi CIPS hanno rappresentato il 70% delle entrate totali da IaaS e PaaS, quota destinata a salire al 71,6% entro il 2025. Questa evoluzione richiede attenzione da parte dei fornitori e dei clienti per affrontare le opportunità e le incertezze in un panorama in continuo cambiamento.