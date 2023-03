Non solo sole e aria fresca ma anche qualche pericolo da prevenire: ecco come preparare 7 repellenti fai da te per cani e gatti.

La primavera è alle porte e anche i nostri amici a quattro zampe pare non aspettino altro che convincerci a giocare fuori casa per godere del sole e di un po’ di libertà, dopo un inverno che li ha costretti chiusi in casa per la maggior parte del tempo. Ma come contrastare i rischi dei parassiti? Ecco come preparare 7 repellenti fai da te per cani e gatti, dalla scelta degli ingredienti alle ricette passo per passo.

I rischi di pulci e zecche per cani e gatti: cosa conoscere

Perché questi due insetti ematofagi fanno tanta paura ai padroni e ai loro animali domestici? Perché, oltre ad essere resistenti e fastidiosi, sono veicolo di malattie pericolose per loro ma anche per l’essere umano. Sarebbe meglio prevenire il loro attacco o comunque intervenire tempestivamente per evitare che possano attaccare e proliferare sulla pelle del nostro animale.

Tra i rischi più comuni legati a questi insetti vi sono sicuramente: la dermatite allergica, prurito, alopecia, anemia e peste bubbonica. Infatti con i loro morsi e penetrando nella pelle, essi possono condurre virus e batteri, responsabili di patologie serie come ad esempio la Malattia di Lyme e la Bartonellosi felina.

Come creare repellenti fai da te per cani e gatti: tutti gli ingredienti

Un repellente naturale che sia anche profumato e gradevole per animale e padrone? Non è un’utopia, poiché potremmo facilmente creare dei repellenti naturali, con prodotti freschi e assolutamente gradevoli all’olfatto. Ma cosa potrà servirci? Ecco tutti gli ingredienti che non possono mancare (attenzione: ognuno di loro ha una proprietà specifica contro i parassiti!).

Repellenti naturali fai da te sul collare: il rosmarino

L’ingrediente principale sarà questa pianta aromatica, molto usata anche in cucina, che terrà lontani i parassiti grazie al suo piacevolissimo odore (per noi e per gli animali). Per preparare il composto che andrà applicato e fatto seccare sul collare da far indossare al cane o al gatto, occorreranno:

aghi di rosmarino,

alcool puro (due cucchiai),

olio di lavanda,

olio all’aglio.

Quando tutti gli odori si saranno ben amalgamati tra loro e il collare sarà impregnato del composto possiamo farlo indossare a Micio o Fido: il risultato è garantito!

Repellenti naturali fai da te per cani e gatti liquidi: mela, camomilla e limone

Alcuni ingredienti possono anche essere mescolati tra loro per creare delle sostanze in forma liquida che andranno applicate direttamente sul corpo dell’animale da proteggere contro pulci e zecche. Ecco dunque almeno 3 ricette utili da preparare. Per la prima basterà mescolare:

La seconda ricetta prevede l’utilizzo di camomilla da spargere direttamente sul corpo del nostro amico a quattro zampe. Infine potremmo creare un composto utilizzando non solo il limone ma tutti gli agrumi. Mettiamo i frutti direttamente in una pentola con dell’acqua e portiamola ad ebollizione per almeno un’ora. Si potrà applicare direttamente sul corpo di cane e gatto, facendo attenzione ad evitare zone delicate come occhi e bocca.

Repellenti naturali fai da te per cani e gatti spray e polvere: amamelide e citronella

Gli appassionati di fitoterapia forse conoscono già la pianta di amamelide, nota soprattutto per le sue proprietà antinfiammatorie e che ha anche la proprietà di fermare le emorragie. Serviranno:

250 ml di Hamamelis,

olio di citronella (1/2 cucchiaio),

olio di lavanda (1 cucchiaio),

olio di eucalipto (1/2 cucchiaio).

Utilizzando lo stesso olio alla citronella, potremmo creare anche un composto di polvere con la terra di diatomee, una farina fossile spesso usata contro gli insetti che colpiscono le derrate alimentari. La ricetta di questa polvere, da conservare in un barattolo di vetro, prevede:

225 grammi di terra di diatomee,

olio di eucalipto (2 cucchiai),

olio di citronella (2 cucchiai),

olio di lavanda (2 cucchiai).

Infine si potrebbe utilizzare l’olio di eucalipto direttamente quando facciamo il bagno al nostro cane o al nostro gatto, in modo da diluirlo con l’acqua. Il suo profumo rimarrà sul pelo del nostro animale, donandogli una piacevole sensazione di freschezza.