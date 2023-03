7 giorni sembrano pochi, ma possono essere tantissimi per cambiare le abitudini che condizionano la nostra vita. Vale per il sonno, per il lavoro e soprattutto per l’alimentazione e l’attività fisica. Quante volte, infatti, dopo lo slancio iniziale dettato dalla voglia di cambiare che ci spinge ad allenarci, ci areniamo perché l’entusiasmo svanisce e la forza di volontà viene subito meno? Questo avviene perché associamo la corretta alimentazione e l’allenamento fisico solo a concetti negativi come privazione, fatica e sofferenza e mai alla gioia nel sentirsi bene o al divertimento che cucinare sano e muoversi ogni giorno portano nelle nostre giornate.

@federicaconstantini, con “La sfida dei 7 giorni”, ha sviluppato un metodo che in una settimana ci insegna invece che si può cambiare la nostra vita sorridendo, che un dolce senza burro non è triste, ma può essere buonissimo 🧁, o che alzarsi dal divano non è una rottura e ci possiamo muovere con la voglia genuina di farlo 🤸‍♀️. Basta mettersi alla prova un passo alla volta, dandosi piccoli obiettivi quotidiani e regalandosi gesti d’amore ogni giorno.

“La sfida dei 7 giorni” è in libreria e negli store online dal 28 marzo!