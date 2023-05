7 cose incredibili che accadono quando il gatto dorme: curiosità feline

Trascorrono la maggior parte del tempo a riposare. Ma forse non sai che ci sono ben 7 cose incredibili che accadono quando il gatto dorme.

Se ami molto il relax e desideri adottare un animale domestico, il gatto è la scelta giusta. È risaputo che i nostri amici a quattro zampe amano dormire, infatti trascorrono il 70% della loro vita a riposare.

Tuttavia ci sono molte cose che forse non conosci sul sonno dei felini. Nel seguente articolo vedremo 7 cose incredibili che accadono quando il gatto dorme.

Cose che accadono quando il gatto dorme: 7 curiosità incredibili

Non c’è cosa più bella, per chi condivide la propria vita con un amico peloso, di osservare quest’ultimo riposare beatamente. Soprattutto se si vive con un gatto, in quanto quest’ultimo trascorre la maggior parte della sua giornata a dormire.

Infatti il felino può riposare fino a 16 ore al giorno. Ma conoscete davvero tutto sul sonno del vostro amico a quattro zampe? Ecco ben 7 cose incredibili che possono accadere quando il gatto dorme.

Si sveglia e si riaddormenta

Come ben sappiamo i gatti possono dormire fino a 16 ore al giorno, Tuttavia ciò non significa che queste 16 ore siano continue.

Infatti, forse pochi se ne accorgono, il gatto dopo i primi 15-20 minuti di sonno si sveglia per poi riaddormentarsi per altri 15-20 minuti e così via. Ma cosa fa nel momento in cui si sveglia? Solitamente possiamo notare il nostro amico peloso lavarsi o bere.

Cambia posizione

Proprio come noi esseri umani ci muoviamo durante il sonno, anche i nostri amici a quattro zampe mentre dormono possono cambiare posizione. Sono infatti molte le posizioni che il gatto può presentare per riposare come: a ciambella, sulla schiena, sui fianchi.

Può dormire con un occhio aperto

Sebbene la maggior parte delle volte in cui noi osserviamo il nostro amico a quattro zampe riposare abbia entrambi gli occhi chiusi, il gatto può anche dormire con un occhio aperto.

Ciò accade in quanto, essendo i felini in natura dei predatori e delle prede, il Micio con l’occhio aperto fa attenzione alla presenza di eventuali pericoli.

Gatto dorme ovunque

Una delle cose che puoi facilmente notare nel gatto quando dorme, è la scelta del posto dove dormire. Possiamo trovare il nostro amico a quattro zampe riposare dappertutto, in una scatola vuota, nell’armadio, sotto un cuscino, anche tra i cuscini del divano. Infatti il Micio sceglie dove dormire considerando la comodità, il confort e la sicurezza che gli offre il luogo.

Si muove mentre dorme

Hai mai notato il tuo amico a quattro zampe muoversi o scodinzolare mentre dorme? Ciò accade perché, proprio come noi esseri umani, anche i gatti possono sognare. Nel momento in cui il Micio sogna di giocare o di cacciare può muovere le parti del suo corpo.

Dorme di notte

Solitamente osserviamo i nostri amici pelosi riposare di giorno, in quanto, come ben sappiamo, sono animali crepuscolari, ossia sono attivi al tramonto e all’alba. Tuttavia proprio per questa loro caratteristica è possibile notare i gatti dormire anche di notte.

Una postura speciale quando si sveglia

Infine, quando il nostro felino si sveglia può presentare una postura da yoga, ossia il Micio sbadiglia, inarca la schiena e allo stesso tempo allunga le gambe. Tale postura dà la possibilità al gatto di sciogliere i muscoli, le articolazioni e di stimolare la sua circolazione.