7 cose che servono al tuo cane ogni giorno: non devono mai mancargli

Per essere il genitore di una piccola palla di pelo, è necessario sapere ciò di cui Fido ha bisogno. Ecco 7 cose che servono al cane ogni giorno.

Prendersi cura di un amico a quattro zampe non è semplice, in quanto quest’ultimo ha bisogno di tante cose per vivere bene in salute e più a lungo possibile. Per questo motivo è molto importante sapere ciò di cui ha bisogno la nostra palla di pelo quotidianamente, affinché possiamo prenderci davvero cura della sua salute fisica e mentale.

Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le 7 cose fondamentali che servono al cane ogni giorno e che non devono mai mancare a Fido.

7 cose che servono al cane ogni giorno e non devono mai mancare

Se hai deciso di adottare un amico a quattro zampe e non ti sei mai preso cura di un animale, è necessario che tu ti informa sui suoi bisogni e soprattutto su come soddisfarli. In questo modo puoi rendere la tua palla di pelo felice, serena e soprattutto in salute. Pochi sanno infatti che vi è una routine quotidiana molto utile per il benessere del nostro amico a quattro zampe. Ecco le 7 cose che servono al cane ogni giorno per la sua salute quotidiana.

Acqua

Per la salute di Fido è molto importante che quest’ultimo abbia sempre acqua pulita e fresca a disposizione nella sua ciotola. In questo modo incoraggeremo la nostra palla di pelo a bere le quantità di acqua di cui ha bisogno.

Infatti pochi sanno che i nostri amici pelosi hanno bisogno di 50/60 ml di acqua per kg di peso al giorno. Tuttavia la proporzione dell’acqua può aumentare quando fa caldo o quando il cane è ancora cucciolo.

Cibo

Anche il cibo è molto importante per la crescita e la salute del nostro amico a quattro zampe. Per capire quanto cibo e quante volte al giorno bisogna dar da mangiare al cane, è necessario considerare la sua razza, l’età e la taglia. Inoltre è molto importante la scelta dell’alimento, il quale deve contenere i nutrienti di cui ha bisogno la nostra palla di pelo.

È necessario rivolgersi al proprio veterinario e chiedere informazioni sul tipo di cibo da offrire alla nostra palla di pelo, soprattutto se quest’ultima presenta alcune patologie. Ricordiamo, inoltre che è necessario non dare avanzi della tavola al cane in quanto può causare problemi digestivi in quest’ultimo o portare Fido ad ingrassare.

Igiene orale

Una delle cose molto importanti che possono essere utili per la salute dei nostri amici a quattro zampe ogni giorno, è la pulizia dei denti. Sebbene la maggior parte delle persone non consideri questo fattore finché la palla di pelo non invecchia o presenta alcuni problemi, è molto importante abituare il cane al lavaggio dei denti già da cucciolo.

È necessario controllare le gengive e il colore della lingua di Fido, per comprendere il suo stato di salute. Per mantenere i denti del cane in perfetta forma, oltre a spazzolarli, potrebbe essere utile offrire a Fido dei giocattoli masticabili.

Attività

L’attività è molto importante per il benessere fisico e mentale dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo è necessario che i cani siano attivi ogni giorno. Oltre alla passeggiata quotidiana per i bisogni è necessario giocare con Fido.

Possiamo giocare con quest’ultimo a nascondino in casa, a rincorrere la palla o al tiro alla fune. Qualsiasi sia il tipo di attività che piaccia al nostro amico peloso, è importante che quest’ultimo lo faccia ogni singolo giorno.

Toelettatura

Una delle cose più importanti da fare ogni giorno per la salute del nostro amico peloso è spazzolarlo. Infatti spazzolando la nostra palla di pelo ogni giorno, non solo eliminiamo i peli superflui, che potrebbero svolazzare su mobili o vestiti, ma possiamo controllare anche la sua pelle e la salute del suo pelo.

Inoltre spazzolando Fido è più facile evidenziare la presenza di eventuali parassiti come zecche o pulci, l’eventuale presenza di mancanza di pelo in alcune parti del corpo o la presenza di eventuali protuberanze o grumi. Condizioni che è molto importante far controllare al proprio veterinario.

Controllo zampe

Oltre a controllare il corpo e il pelo di Fido è molto importante controllare anche le sue zampe, sia quando fa freddo sia quando fa caldo. Nel caso in cui i cuscinetti delle zampe siano screpolate o secche è possibile applicare della cera di musher.

Inoltre è molto importante osservare i comportamenti di Fido, se quest’ultimo si lecca sempre le zampe è possibile pulire queste ultime con del sapone delicato per animali domestici, soprattutto quando Fido torna da una passeggiata, se il comportamento continua è necessario un controllo dal veterinario.

Controllo veterinario

Sebbene portare il cane dal veterinario non sia un passaggio da fare tutti i giorni, ricordiamo che è importante una visita regolare da uno specialista. Nel caso in cui si tratti di un cucciolo, sarebbe opportuno portarlo dal veterinario per verificare i suoi vaccini. Inoltre è possibile affidarsi allo specialista anche per azioni come: tagliare le unghie al cane, pulire le orecchie a Fido, aiutare quest’ultimo a superare l’ansia o applicazione antiparassitari.