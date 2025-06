65ª Missione di Memoria Viva: Solidarietà per i Giovani Ucraini

Ha preso il via oggi la 65ª missione dell’associazione Memoria Viva, che accoglie in Italia 20 giovani di Kharkiv, accompagnati da 4 tutori. Questa iniziativa offre ai ragazzi, provenienti dalla città evacuata di Kupiansk e dalla città rifugio di Krasnokutsk, 15 giorni di relax e rinascita, spaziando dalle valli del Parco Nazionale del Gran Paradiso fino al Lido di Camaiore.

La missione è sostenuta dalla giornalista Claudia Conte, storica madrina di Memoria Viva, che riceverà un riconoscimento ufficiale dalla città di Krasnokutsk per il suo impegno nei confronti dei bambini vittime di guerra. I giovani ospiti saranno accolti in una foresteria fornita dal Presidente del Parco, Mauro Durbano, e dall’amministrazione comunale di Ceresole Reale, con un’accoglienza allestita dai volontari per garantire un soggiorno dignitoso.

Il programma include visite guidate, escursioni nella natura e momenti di svago a Torino e nel Canavese. Queste attività sono rese possibili grazie al supporto di diversi amici dell’associazione, come Piero Moscardini, Carlo Alberto Carraon del Lido di Camaiore, l’organizzazione “Canavese 2030” e l’azienda Tiger, che ha contribuito a finanziare varie iniziative.

Fonte: www.adnkronos.com