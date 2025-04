620 milioni di persone senza elettricità per giorni

Il blackout del 30 luglio 2012 in India è considerato il più vasto della storia, coinvolgendo oltre 620 milioni di persone e colpendo 22 dei 28 stati del Paese, compresa Nuova Delhi. Il collasso è stato causato dal fallimento simultaneo di tre delle cinque reti elettriche indiane, a causa di un sovraccarico della rete e di risposte tecniche inadeguate. Questo evento ha rivelato fragilità strutturali, disuguaglianze nell’accesso all’energia e la necessità di riforme nel settore energetico.

Il sistema elettrico indiano è diviso in cinque reti, tra cui quella settentrionale, che ha subito un’interruzione il giorno precedente al blackout. Il collasso è iniziato alle 02:35, causando un effetto a cascata che ha disconnesso l’intera rete settentrionale e poi quella orientale. La domanda di energia ha superato la capacità di generazione, provocando un deficit di 32 gigawatt.

Le conseguenze furono disastrose: treni bloccati, ingorghi stradali, ospedali costretti a interrompere interventi chirurgici e minatori intrappolati. Le critiche si sono concentrate sulla gestione da parte del governo, accusato di non aver controllato il prelievo energetico. Il ministro dell’energia, pur promettendo sanzioni, è stato promosso a un’altra posizione durante il blackout.

Il consumo di energia elettrica stava crescendo in modo esponenziale, ma la capacità di produzione e distribuzione non riusciva a tenere il passo. Le riforme erano urgenti, e la differenza con la Cina in termini di crescita della rete era notevole. Dopo 15 ore, l’80% del servizio fu ripristinato, segnando un record. Tuttavia, l’evento sottolinea l’importanza di una pianificazione a lungo termine per una sicurezza energetica adeguata.