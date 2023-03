60g*8 Pezzi Candele Profumate in Latta Decorativa, Regalo Set per Donna, Cera di Soia per Stanza con Profumata Selezionata Aromaterapia per lei, Confezione Regalo di Compleanno o San Valentino

Descrizione prodotto

La nostra storia

Raccogliamo i migliori ingredienti da tutto il mondo. Ispirato dalle essenze di estratti naturali, il nostro profumiere ha coordinato attentamente queste invitanti fragranze con la cera di soia per creare le candele profumate preferite.

Liberati dalla vita frenetica moderna, queste candele creano un’atmosfera meravigliosa, non importa ogni volta che ti trovi.

Specifiche La confezione contiene: 8 lattine, 1 carta regalo Dimensioni della latta: 6,3 cm * 4,2 cm * 4,2 cm Peso della cera di latta: 60 g, 12-15 ore di combustione Peso totale della cera: 480 g, fino a 120 ore Rapporto oli essenziali: 7%

Regalo Perfetto

Confezione regalo ideale per ogni occasione e per chiunque sia speciale. Regalo di compleanno, Festa della mamma, anniversari, San Valentino, Natale.

Cera di soia naturale

Le candele sono fatte di cera di soia naturale, che è più pulita quando brucia e dura più a lungo della cera normale.

Stoppino di cotone

Stoppino in cotone 100% senza piombo, non produce fumo nero quando brucia. Ogni stoppino viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione uniforme.

Decorazioni per la casa

Le lattine portatili sono dipinte con stampe squisite, aggiungono più colori alla tua casa, decorano i tuoi tavoli.

Fragranze di fiori

Due candele profumate ai fiori, Lavanda, Tè verde Osmanto, ti aiutano a liberarti dalla vita frenetica, rilassare la mente e il corpo.

Fragranze di frutta

Due candele profumate alla frutta, fichi e citronella, aggiungono un tocco di dolcezza, fresca l’aria ovunque tu sia.

Fragranze di bosco

Due candele profumate di bosco, pino Ponderosa, tè Oolong con latte, riempiono la tua casa con una fresca fragranza di bosco.

Fragranze alimentari e speziate

Due candele profumate di cibo e spezie, torta al cioccolato, caffè misto al whisky, un aroma invitante come i deliziosi profumi della stagione.

Ampiamente utilizzo

Bagno

Dormire

Massaggio

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 4 cm; 480 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B08VDZXZPS

8 fragranze: Lavanda, Fichi, Tè alla citronella, Tè verde di Osmanto, Torta a strati di cioccolato, Ponderosa pine, Miscela di whisky al caffè, Tè Oolong al latte

8 Fragranze accuratamente coordinate. Un set soddisfa tutti i tuoi favori per una vita accogliente con un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza, goditi il momento di relax.

Tempo di combustione più lungo, Il tempo di combustione totale arriva fino a 120 ore con 8 candele ciascuna da 60 g in totale 480 g.

Stoppino in cotone, Lo stoppino in cotone naturale e 100% senza piombo viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Set regalo ideale per candele, Aggiorna la confezione in una bellissima confezione regalo, non è necessario un pacchetto aggiuntivo. Un regalo ideale per massaggi, spa, festa della mamma, compleanni, San Valentino.

19,19 €