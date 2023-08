60g*12 Pezzi Candele Profumate in Latta, Regalo di San Valentino, Regalo Set per Donna, Cera di Soia per Stanza con Profumata Selezionata Aromaterapia per lei, Confezione Regalo di Compleanno

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 4 cm; 720 grammiProduttore ‏ : ‎ YINUO LIGHTASIN ‏ : ‎ B08VDMV2T1Riferimento produttore ‏ : ‎ HU-XI-201Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

12 Fragranze accuratamente coordinate. Un set soddisfa tutti i tuoi favori per una vita accogliente con un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza, goditi il momento di relax.

Tempo di combustione più lungo, Il tempo di combustione totale arriva fino a 180 ore con 12 candele ciascuna da 60 g in totale 720 g.

Stoppino in cotone, Lo stoppino in cotone naturale e 100% senza piombo viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Set regalo ideale per candele, Aggiorna la confezione in una bellissima confezione regalo, non è necessario un pacchetto aggiuntivo. Un regalo ideale per massaggi, spa, festa della mamma, compleanni, San Valentino.

27,99 €