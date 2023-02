603XL Cartucce d’inchiostro compatibili per Cartucce Epson 603 XL 603XL Cartucce XP-342 XP-245 XP-442 XP-235 XP-335 XP-432 XP-435 XP-332 XP-345 XP-247 (2 Nero,1 Ciano,1 Magenta,1 Giallo),5-Pack

Descrizione prodotto

🖨 Compatibile con Epson Cartuccie: Epson Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-2150, XP-2155, XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155, XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155, Epson Workforce WF-2810, WF-2820DWF, WF-2830, WF-2835, WF-2840DWF WF-2845DWF, WF-2850, WF-2870DWF.(NON originale)

📚 Per Cartucce Epson 603xl Resa elevata: 500 pagine per cartuccia d’inchiostro nero, 350 pagine per cartuccia d’inchiostro a colori (ciano, magenta, giallo) con una copertura del 5%. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e un costo per pagina inferiore rispetto alla concorrenza.

📦 Dettagli del pacchetto: 5 confezioni di cartucce d’inchiostro 603XL multi pack includono 2 * 603 XL nero, 1 * 603 ciano XL, 1 * 603 Magenta XL e 1 * 603 giallo XL. Ogni cartucce Epson 603xl è ben esaminata prima dell’imballaggio.Certificato ISO9001, ISO14001.

👍 Soddisfa le tue esigenze: le cartucce Epson 603 si adattano alla tua stampante Epson, stampa testi chiari e immagini ricche e visualizzazione del livello d’inchiostro. Asciuga velocemente, non ha odore particolare e previene l’intasamento.

✨Il chip più recente: l’ultimo chip aggiornato garantisce una maggiore compatibilità; L’elevata resa della pagina riduce i costi di stampa. Le cartucce stampante Epson multipack possono funzionare perfettamente e durare a lungo a un prezzo accessibile.