60 euro per 3 ore: il nuovo simbolo di Milano non è ancora aperto, ma i suoi prezzi stanno già facendo discutere

Milano si prepara all’apertura delle Terme De Montel, un nuovo complesso termale che aprirà ad aprile 2025, ubicato nelle storiche Scuderie De Montel vicino a San Siro. Questo progetto rappresenta un’opportunità di riqualificazione architettonica, con un dibattito già avviato sulle tariffe di ingresso, che partono da 60 euro per tre ore. Le Scuderie, costruite negli anni ’20 del Novecento, erano un simbolo di eleganza, ma hanno subito un lungo periodo di abbandono fino alla scoperta di una sorgente termale nel 2007, che ha permesso il loro recupero.

Il restauro ha mantenuto fedeltà agli originali dettagli architettonici, creando un equilibrio tra passato e futuro con 10 piscine termali, un parco di 8000 metri quadrati, saune e spazi relax. Le Terme De Montel collaborano con le celebri Terme di Saturnia, promettendo un’esperienza unica. Il progetto di recupero, finanziato per 50 milioni di euro, è stato aiutato dal bando internazionale “Reinventing Cities” e incarna un impegno verso la sostenibilità con l’installazione di pannelli solari e la piantumazione di alberi.

L’offerta include esperienze termali diversificate, come la Vasca della Sospensione e la Piscina dell’Eclisse, oltre a 16 sale massaggi con trattamenti esclusivi. Gli ospiti possono anche esplorare il Parco dell’Energia per attività come yoga e pilates. La gastronomia è un altro elemento chiave, con un Bistrot che offre piatti freschi. Le Terme De Montel, facilmente raggiungibili, rappresentano una nuova oasi di benessere nel cuore della città, incarnando la continua capacità di Milano di rinnovarsi e innovare.