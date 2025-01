60 euro per 3 ore: il nuovo luogo simbolo di Milano non è ancora aperto, ma i suoi prezzi creano già polemiche

Milano si prepara ad accogliere le Terme De Montel, un nuovo complesso termale che aprirà ufficialmente ad aprile 2025. Situate nelle storiche Scuderie De Montel, vicino a San Siro, queste terme rappresentano un’opportunità di riqualificazione architettonica. Il dibattito sulle tariffe di ingresso, che partono da 60 euro per tre ore, riflette le diverse opinioni sulla accessibilità al benessere. Costruite negli anni Venti del Novecento, le Scuderie, simbolo di eleganza in stile Liberty, sono state abbandonate fino al 2007, quando la scoperta di una sorgente termale ha permesso la loro rinascita.

Il restauro ha mantenuto i dettagli architettonici originali, creando un equilibrio tra passato e futuro. Il complesso include 10 piscine termali, saune, hammam e aree relax, garantendo un’esperienza unica, in collaborazione con le famose Terme di Saturnia. La location di Milano ospiterà anche l’innovativa Vasca della Sospensione e la Piscina dell’Eclisse, con vista sul parco. Le saune offrono rituali detossinanti e ci sono 16 sale massaggi per trattamenti esclusivi.

Il progetto di recupero, sostenuto dal Comune attraverso il bando internazionale Reinventing Cities, include soluzioni ecologiche come pannelli solari e recupero dell’acqua piovana, dimostrando un impegno per la sostenibilità urbana. Le Terme De Montel non solo promettono benessere, ma anche una proposta gastronomica con piatti freschi serviti nel Bistrot e nelle terrazze VIP. Situate in Via Achille 6, sono facilmente raggiungibili con la metro M5. Con la loro apertura, Milano conferma la sua capacità di rinnovarsi, offrendo un luogo di rigenerazione e relax.