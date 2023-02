60 anni fa ci lasciava Sylvia Plath. Voce tra le più potenti e limpide della l…

60 anni fa ci lasciava Sylvia Plath.

Voce tra le più potenti e limpide della letteratura americana, dopo la tragica morte divenne ed è ancora oggi simbolo delle rivendicazioni femministe.

Ogni sua parola, e ciò che essa rappresenta, non potrebbe essere altrimenti.

Con la straordinaria capacità di fondere istanze psicologiche, biografiche e poetiche, con un tono di libertà e perentorietà unico, con un senso di urgenza e con l’euforia di una mente che crea e supera il dolore personale, per approdare a un sentimento stupefatto, meravigliato dell’esistere.

È vero: “la scrittura resta: se ne va in giro per il mondo per conto suo”. 🔔