6 ricette semplici da realizzare subito

Fresche e versatili, le fragole si possono utilizzare anche nella cucina salata, abbinandole a cereali, ortaggi e verdure a foglia. Questo frutto, spesso relegato ai dessert, ha molto da offrire anche nei piatti salati, grazie alla sua leggera acidità e freschezza. Le fragole contengono una buona quantità di vitamina C, flavonoidi, acido folico, potassio e fosforo, rendendole non solo gustose, ma anche sane. È importante scegliere fragole di medie dimensioni, più compatte e aromatiche, e prestare attenzione al colore, evitando quelle con zone bianche vicino al picciolo.

Un suggerimento utile è togliere il picciolo solo dopo il lavaggio, così da preservare meglio il sapore. Si possono anche essiccare i piccioli con polpa attaccata per fare tisane aromatiche, riducendo gli sprechi. Prima di servire, è consigliabile lasciarle fuori dal frigo per almeno 20 minuti, in modo che tornino a temperatura ambiente e sprigionino il loro profumo.

Si propone di esplorare sei ricette innovative che utilizzano le fragole in preparazioni salate, sfidando i palati più scettici e dimostrando che esistono molteplici modi per gustare questo frutto. Abbandonare l’idea della fragola con zucchero, molto comune, è il passo giusto per scoprire il potenziale delle fragole in un contesto culinario alternativo e sorprendente. Le fragole possono diventare protagoniste di piatti creativi e nutrienti che conquistano chiunque.