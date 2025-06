6 Razze di Cani che Soffrono Il Caldo in Estate

In estate, alcune razze di cani soffrono particolarmente il caldo, in parte a causa della loro fisiologia. A differenza degli esseri umani, i cani non sudano attraverso la pelle, ma solo tramite i cuscinetti delle zampe. Le razze più colpite dalle elevate temperature sono principalmente quelle brachicefale, caratterizzate da muso schiacciato e testa arrotondata, che comportano difficoltà respiratorie. Tra questi cani figurano il Bulldog inglese, il Bouledogue francese, il Carlino, il Mastino napoletano e il Boxer.

In aggiunta, altre razze con pelo folto faticano a fronteggiare il caldo. Un esempio è il Chow Chow, noto anche come “cane orso” cinese, il cui folto manto crea problemi termoregolatori. Altra razza da considerare è l’Akita Inu, un cane giapponese con pelo rossiccio, anch’esso poco resistente alle alte temperature.

Durante la stagione estiva, questi cani tendono a preferire ambienti freschi e verdi, lontani dai climi urbani e assolati. È fondamentale prestare attenzione alle esigenze di questi cani, garantendo loro un ambiente confortevole e strategie di raffreddamento adeguate per prevenire problemi di salute legati al caldo.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it