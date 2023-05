6 Pezzi Candele Profumate Regalo, 420g Regalo Set di Candele Profumate per Donna, San Valentino Regalo Cera di Soia, Regalo Donna Alleviare Lo Stress, Regalo Set per Anniversario, Bagno

Descrizione prodotto

Cera di soia naturale

Le candele sono fatte di cera di soia naturale, che è più pulita quando brucia e dura più a lungo della cera normale.

Pacchetto regalo

Confezione regalo ideale per ogni occasione e per chiunque sia speciale. Compleanni, docce nuziali, anniversari, San Valentino.

Decorazioni per la casa

Le lattine portatili sono dipinte con stampe squisite, aggiungono più colori alla tua casa, decorano i tuoi tavoli.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,89 x 8,89 x 7,62 cm; 71 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B091YQR2DD

Fragranze accuratamente coordinate. Un set soddisfa tutti i tuoi favori per una vita accogliente con un’esperienza profumata piacevole e duratura in ogni stanza, goditi il momento di relax.

Tempo di combustione più lungo, Il tempo di combustione totale arriva fino a 90-120 ore con 6 candele ciascuna da 60 g in totale 360 g.

Stoppino in cotone, Lo stoppino in cotone naturale e 100% senza piombo viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Set regalo ideale per candele, Aggiorna la confezione in una bellissima confezione regalo, non è necessario un pacchetto aggiuntivo. Un regalo ideale per massaggi, spa, festa della mamma, compleanni, San Valentino.