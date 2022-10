6 nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: ecco chi potrebbero essere

Ci saranno sei nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: è questa la notizia data in esclusiva da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol.

I nuovi concorrenti sarebbero stati chiamati in corsa per sostituire i numerosi vipponi che hanno abbandonato la casa anzitempo. Da Marco Bellavia (ritirato per problemi mentali) a Sara Manfuso (ritirata per questioni ideologiche), passando per la squalifica di Ginevra Lamborghini (per incitazione al bullismo) fino a quella preannunciata ma non ancora avvenuta di Amaurys Perez (che il web addita come ipotetico bestemmiatore).

Chi saranno i nuovi vipponi? Ovviamente i nomi sono tutti top secret ma pare che alcuni siano legati in qualche modo ai concorrenti già in casa.

6 nuovi concorrenti: chi potrebbero essere

La prima della lista sarebbe la modella brasiliana Helena Prestes che ha avuto in passato un flirt con Daniele Dal Moro ed uno con Antonino Spinalbese, oltre ad aver partecipato a Pechino Express con Nikita Pelizon. Un altro nome papabile sarebbe quello di Max Bertolani, ex di Pamela Prati nonché suo promesso sposo vent’anni prima dell’arrivo di Mark Caltagirone. I due alla fine non si sono mai sposati però.

Helena Prestes svela perché con Antonino è finita e mette like a un post contro di lui https://t.co/uxvUH3yMxX #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 15, 2022

Spazio anche a Teresa Langella, nome che era trapelato questa estate e che poi è stato accantonato. Ora lei si trova a Roma. Non da escludere neanche l’arrivo di Umberto Smaila e di Patrizia De Blanck, dato che entrambi hanno confermato di essere stati contattati da Alfonso Signorini e di aver accettato l’invito a patto di entrare in corsa.

Il sesto nome potrebbe essere – a sorpresa – quello di Dayane Mello.

Dayane Mello torna al GF Vip come concorrente? La telefonata con Signorini https://t.co/4a9JeADTRT #GFVip #Mellos — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 15, 2022

Io invece tengo le dita incrociate per vedere in quella Casa Elfrida Ismolli, attuale moglie di Edoardo Vianello, che ha un pessimo rapporto con Wilma Goich.