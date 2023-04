6 motivi per cui il gatto scodinzola mentre è sdraiato: alcuni sono incredibili!

I nostri amici pelosi presentano spesso comportamenti strani che ci incuriosiscono tanto. Vediamo insieme perché il gatto scodinzola mentre è sdraiato.

Convivere con un felino significa anche osservare comportamenti bizzarri, spesso divertenti ma allo stesso tempo curiosi. Con il tempo abbiamo imparato che qualsiasi tipo di comportamento o di gesto compiuto dai nostri amici a quattro zampe presenta un significato, a volte anche più di uno.

Sebbene scodinzolare sia un gesto compiuto dal Micio molto spesso, a volte possiamo notare questo gesto anche quando la nostra palla di pelo è sdraiata. Come mai? Vediamo insieme nel seguente articolo perché il gatto scodinzola quando è sdraiato.

Gatto scodinzola mentre è sdraiato: ecco perché

È risaputo che i felini utilizzano per comunicare con gli altri animali o con noi esseri umani il linguaggio del corpo oltre al miagolio.

Tuttavia molto spesso il linguaggio corporeo del nostro amico a quattro zampe può essere molto impegnativo da decifrare e non sempre il significato dei gesti che presenta Micio sono scontati.

Infatti sappiamo benissimo che quando il gatto scodinzola non significa che è felice ma che è molto attento verso qualcosa, se il Micio scodinzola velocemente significa che ha paura e chi è agitato o arrabbiato.

Ma cosa significa quando il gatto scodinzola mentre è sdraiato. La posizione e il movimento della coda della nostra palla di pelo esprimono una serie di emozioni. Infatti il significato cambia a seconda di come si muove la coda del gatto quando è sdraiato. Vediamo insieme i motivi di tale comportamento.

Fastidio

Uno dei principali motivi per cui il gatto scodinzola quando è sdraiato e perché è infastidito da qualcuno o da qualcosa. In questo caso il gatto sdraiato muove la coda in modo aggressivo fino a batterla contro la superficie dove è sdraiato.

Riposo

Quando il nostro amico a quattro zampe si sdraia per riposare ed è in un sonno leggero, possiamo osservare la punta della sua coda muoversi leggermente. Solitamente i gatti giovani mostrano un movimento della coda più forte in quanto il loro sistema nervoso non è ancora del tutto sviluppato.

Paura

Proprio come accade normalmente, anche quando il gatto scodinzola mentre è sdraiato, può significare che ha paura. Se la coda del gatto è rigida e il pelo sulla coda si alza significa che il Micio è spaventato da qualcosa o qualcuno.

Giocosità

Un altro motivo per cui il nostro amico a quattro zampe scodinzola quando è sdraiato è per comunicare che è disponibile al gioco. Infatti sappiamo quanto è importante giocare per il felino, quando quest’ultimo decide di farlo può guardarci stando sdraiato e muovere la coda per comunicarcelo.

Dolore

Se la coda del nostro amico a quattro zampe è rigida e presenta un movimento irregolare, può significare che la nostra palla di pelo presenta dolore a causa di qualche ferita. In questo caso potremmo notare anche che, mentre il gatto sta steso e prova a scodinzolare, la coda si ferma a metà movimento.

Felicità

Nel caso in cui il Micio mentre è sdraiato presenta un movimento della coda sensuale e lento, non dobbiamo preoccuparci, in quanto la nostra palla di pelo ci sta comunicando la sua felicità.