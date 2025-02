6 isole della Grecia da visitare nel 2025 dove l’overtourism è solo un brutto ricordo

Un paese noto per la sua triade di democrazia, filosofia e politica, la Grecia è oggi una popolare meta turistica. Nel mese di agosto 2024, il paese ha accolto ben 6.908.000 turisti, equivalenti a quasi il 70% della sua popolazione. Tuttavia, il fenomeno dell’overtourism inizia a farsi sentire, specialmente a Santorini, spingendo i viaggiatori verso isole più tranquille e autentiche. Tra queste, si segnalano sei isole da non perdere:

Serifos, definita “le Cicladi più vere”, è rinomata per la sua cucina, offrendosi come rifugio gastronomico grazie a piatti tradizionali a base di pesce e prodotti locali. Milos, meno conosciuta ma affascinante, è celebre per le sue spiagge dai mille colori e richiede un mezzo di trasporto per esplorarne le bellezze.

Sifnos, situata tra Serifos e Milos, è descritta come un’isola aristocratica con un’atmosfera magica e circa 360 chiese. Tra le sue spiagge, vale la pena visitare Kamares e Poulati. Amorgos offre un’autenticità particolare con i suoi abitanti gentili e un fascino ruspante, punteggiata da case bianche e spiagge incantevoli.

Paros, isola giovanile con una forte identità tradizionale, è famosa per le sue splendide spiagge e pittoreschi villaggi. Infine, Koufonissia, nell’arcipelago delle Piccole Cicladi, è un paradiso per chi cerca tranquillità, con spiagge incontaminate e quasi assenza di auto. Queste isole rappresentano il volto autentico della Grecia, lontano dalle folle.