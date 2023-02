5Mayi Boxer da Uomo in Tessuto Confezione Mutande Boxer Uomo Woven Boxers Intimo Uomo Boxer Uomo 100% Cotone Trunk Boxer Uomo S-XXL

5Mayi — Posso essere la tua parte?

5Mayi

è specializzata nella progettazione e produzione di boxer intimo da uomo. Fornisci sempre biancheria intima traspirante e confortevole per uomo

5Mayi — Sii la tua scelta migliore

Boxer da uomo Foto: la foto è coerente con l’entità. Taglie intimo uomo: Taglia standard; Si prega di scegliere la taglia con attenzione facendo riferimento alla tabella delle taglie Amazon. S 28 “-30” 67-76 cm M 32 “-34” 77-86 cm L 36 “-38” 87-96 cm XL 40 “-42” 97-106 cm XXL 44 “-46” 107-116 cm Qualità boxer da uomo : Materie prime di alta qualità, rifinite con squisita maestria e rigidi controlli. Confezione boxer intimo: i boxer verranno forniti con una borsa per il riciclo, comoda per prenotare i boxer intimo da uomo. Intimo firmato per uomo: intimo Fashion Open 3D Pouch. Confortevole e ben progettato con una vestibilità che definisce il corpo

5Mayi — Garanzia di un efficiente servizio post-vendita

Promessa di sostituzione dei prodotti di 90 giorni e rimborso Vi preghiamo di contattarci quando incontrate problemi con la biancheria intima o con il nostro servizio. Ci impegniamo che i clienti siano sempre i primi

5Mayi — Il miglior regalo per voi o per i vostri uomini b> Produrremo il nuovo stile o stamperemo biancheria intima da uomo come tendenza della moda. Troverai sempre biancheria intima preferibile e comoda in 5Mayi



Dimensioni del collo ‏ : ‎ 36.4 x 17.4 x 5.1 cm; 350 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 settembre 2020ASIN ‏ : ‎ B08HVP9VTGCategoria ‏ : ‎ Uomo

Stile classico : Design frontale a più bottoni, silhouette ampia che assicura una buona ventilazione e comfort. Aggiorna la tua collezione di biancheria intima con il classico design comodo e alla moda dei boxer tessuti a quadri.

Design a taglio largo: questi boxer a quadri intrecciati sono progettati con il pannello posteriore centrale che ti aiuta a goderti una vestibilità perfetta che dura tutto il giorno, inoltre ti fa sentire più asciutto e fresco per tutta la giornata.

Lavabile in lavatrice

Cintura elastica comfort: boxer intrecciati da uomo per uomo con cintura comfort elastica completa, meno restrittivi. La cintura morbida ed elastica non penetra nella pelle e rimane sempre al suo posto. I pantaloncini intrecciati sono ideali da indossare sia a casa che durante il sonno.

Guida alle taglie: Questi boxer intrecciati da uomo sono realizzati nella taglia standard UK. Vestibilità rilassata per il massimo comfort. Molto spazio per le gambe, adatto a vari tipi di corporatura, (S 28 “- 30”) (M 32 “- 34”) ( L 36 “- 38”) (XL 40 “- 42”) (XXL 44 “- 46”) ; Se hai tra due taglie, ti consigliamo di scegliere una taglia più grande.

Etichetta e cura: pugili tessuti con etichetta che possono essere facilmente scissoring e rimossi. Lavare in lavatrice con acqua fredda e asciugare in asciugatrice.

35,99€