Eric Schmidt, ex CEO di Google, ha aspramente criticato il governo degli Stati Uniti d’America per non aver compiuto abbastanza sforzi nella direzione di diventare un paese leader nel 5G, lasciando troppo spazio alla Cina. Le connessioni nobili superveloci di nuova generazione sono da considerare un vantaggio politico, economico e tecnologico di primaria importanza per Schmidt, e gli USA hanno perso terreno non solo rispetto alla potenza asiatica ma anche contro altri paesi del mondo. In un articolo pubblicato sul Wall Street Journal e redatto insieme con Graham Allison, professore ad Harvard, Schmidt preme il governo americano finché investa in ricerca e infrastrutture per evitare che la Cina diventi “proprietaria” del futuro tecnologico.

“L’avanzamento della tecnologia 5G porterà alla crescita dei veicoli a guida autonoma, della realtà virtuale e di applicazioni come il metaverso e altre aree che devono ancora essere inventate”, scrive Schmidt. “Si tratta di una quantità incredibili di applicazioni tecnologiche che possono aumentare l’efficienza delle intelligence del paese, e migliorare le sue capacità militari. La performance deludente degli USA nella corsa al 5G è un segno della sua incapacità di tenere il passo con la Cina su tecnologie fondamentali dal punto di vista strategico. La Cina è già avanti rispetto a noi sulla manifattura hi-tech, sull’energia verde e su molti utilizzi dell’intelligenza artificiale”.