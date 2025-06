56 Conflitti nel Mondo: Un’Analisi Allarmante

Negli ultimi anni, il panorama geopolitico mondiale ha visto un preoccupante aumento dei conflitti armati, un fenomeno che colpisce numerosi paesi e ha grandi ripercussioni sulla sicurezza globale. Attualmente, il numero di conflitti attivi ha raggiunto livelli senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale.

Secondo rapporti dell’ACLED e dell’IED, attualmente si contano 56 conflitti in corso, coinvolgendo almeno 92 paesi e costringendo oltre 100 milioni di persone a migrare. Gli eventi violenti associati a questi conflitti sono praticamente raddoppiati negli ultimi cinque anni, passando da oltre 104.000 a quasi 200.000 nel 2024, con oltre 233.000 decessi nel solo anno 2024.

Le cause di questa escalation includono cambiamenti tecnologici, come l’uso dei droni, che è aumentato del 1.400% dal 2018, e una crescente competizione geopolitica globale. L’uscita degli Stati Uniti da una posizione di predominio ha permesso a nuovi attori, come Cina, Russia e Turchia, di espandere la loro influenza in zone di conflitto. In Medio Oriente, la guerra in Palestina ha causato oltre 50.000 vittime nel 2023, mentre le tensioni tra Israele e Iran sono aumentate. Il conflitto in Ucraina continua a essere il più letale, mentre in Myanmar sono attivi quasi 200 gruppi armati. Inoltre, il Pakistan vive un clima di violenza intensificata e regioni dell’Africa e dell’America Latina affrontano conflitti dovuti a elementi jihadisti e ai cartelli della droga.

Le prospettive future restano cupe, con un crescente rischio di conflitti estesi e violenza contro i civili. Senza sforzi comuni verso la pace, la situazione globale continua a destare allerta.

Fonte: www.geopop.it