55” 4K UHD Smart TV HDR con Alexa e Dolby Vision

TCL 55PF650 55-inch 4K Ultra HD TV, HDR TV, Smart LED and Fire TV (Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HDR 10, Alexa Built-in, Airplay2, Miracast)
Scopri il Nuovo Livello di Intrattenimento con la TCL 55PF650
La TCL 55PF650 è un televisore da 55 pollici con tecnologia 4K Ultra HD, che offre un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Grazie alla tecnologia HDR, questo televisore garantisce contrasti, colori e dettagli migliorati, rendendo ogni scena ancora più realistica e emozionante.
I Vantaggi della TCL 55PF650
- Fire TV: scopri il tuo contenuto preferito con Fire TV, che raccoglie tutte le tue opzioni in una sola piattaforma. Goditi i tuoi spettacoli preferiti su Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, Disney+ e molti altri.
- Alexa Integrata: digita il tuo comando e Alexa esegue. Non più scorrere all’infinito. Premi il pulsante Alexa e usa la tua voce per scoprire nuovo contenuto, regolare il volume, cambiare canale o anche controllare i tuoi dispositivi smart home.
Tecnologie Avanzate
La TCL 55PF650 è dotata di tecnologie avanzate come Dolby Vision e Dolby Atmos, che offrono un’esperienza di visione e di ascolto unica e coinvolgente. Dolby Vision garantisce bianchi più luminosi, neri più profondi e una gamma di colori ancora più ampia, mentre Dolby Atmos offre un suono immersivo e realistico.
Vantaggi Pratici
- Goditi un’esperienza di visione migliorata con la tecnologia 4K Ultra HD e HDR
- Scopri nuovo contenuto con Fire TV e Alexa Integrata
- Regola il volume, cambiare canale o controlla i tuoi dispositivi smart home con la voce
Acquista Ora e Scopri il Nuovo Livello di Intrattenimento
Non aspettare oltre! Acquista la TCL 55PF650 e scopri il nuovo livello di intrattenimento. Con la sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità innovative, questo televisore ti offrirà un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Acquista ora e goditi il tuo nuovo televisore!
