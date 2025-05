50 Terrazze e Dehors in Italia: Mangiare all’Aperto con TheFork

Le previsioni meteo di maggio 2025 indicano giorni prevalentemente soleggiati, ideali per pranzi e cene all’aperto. TheFork, piattaforma leader per le prenotazioni ristorative, ha stilato una guida di 50 ristoranti con terrazze e dehors in Italia, selezionati per eccellenza sulla base di recensioni e numero di prenotazioni.

I ristoranti offrono diverse opzioni, dai giardini nascosti alle terrazze panoramiche, per occasioni che spaziano dai pranzi di lavoro a cene romantiche. Di seguito alcuni esempi:

Abruzzo: Ristorante Caldora a Punta Vallevò, con vista mare e piatti di pesce fresco.

Campania: Blu Ristorante a Monte di Procida, specialità mediterranee; La Pergola a Positano, noto per la sua cucina di pesce.

Lazio: Sospiro Trastevere a Roma, con piatti tradizionali romani; Aroma, con vista sul Colosseo.

Liguria: Sole a Rapallo, affacciato sul mare; Cafe de Mar vicino a Genova, famoso per i piatti di pesce.

Lombardia: Terrazza Manzotti a Bergamo, vista sul fiume Adda; Ceresio 7 a Milano, un elegante rooftop.

Marche: Il mare in terrazza a Senigallia, specializzato in pesce fresco.

Puglia: Ostuni Palace a Ostuni, con piatti di cucina pugliese.

Sicilia: Primamuri a Milazzo, per una cucina tradizionale siciliana; Etnea Roof Bar a Catania, con vista sull’Etna.

Toscana: Trattoria La Gargotta a Bagno a Ripoli, vista su Firenze e cucina fiorentina.

Umbria: L’Altro Relais a Collevalenza, con un menu umbro.

Veneto: OsteMar a Jesolo, con piatti di mare nella via principale di Lido di Jesolo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net