50 sfumature di ocra: il borgo della Dordogna che sembra un set di un vecchio film in costume

Sarlat-la-Canéda è un incantevole borgo situato nella regione della Nuova Aquitania, in Dordogna, noto per la sua ricca storia medievale, la sua architettura affascinante e una tradizione gastronomica di prim’ordine. Il borgo ha origini antiche, sviluppandosi attorno a un’abbazia benedettina carolingia. Malgrado i saccheggi vichinghi, Sarlat ha mantenuto intatti molti dei suoi monumenti medievali, rendendolo uno dei luoghi più belli della Francia, con circa 77 monumenti protetti e una candidatura per diventare patrimonio dell’umanità UNESCO.

Il restauro e la conservazione del borgo sono stati fortemente incentivati dall’ex ministro della Cultura André Malraux, che ha lavorato per preservarne l’eredità storica e culturale. Oltre ai suoi tesori architettonici, Sarlat è famosa per la sua gastronomia, con specialità locali come tartufi, funghi porcini e foie gras, da gustare durante i vivaci mercati settimanali che animano le strade acciottolate del borgo. Eventi come la Festa del Tartufo offrono un’ottima opportunità per sperimentare la cucina locale e la cultura.

Tra i monumenti da visitare ci sono la Casa di La Boétie, la Lanterna dei Morti, la Piazza della Libertà, il Palazzo di Grézel e la Cattedrale di Saint Sacerdos, famosa per la sua architettura romanica e gotica. Sarlat è facilmente raggiungibile in treno da Bordeaux o in auto tramite la D704. La città offre anche collegamenti autobus con le località circostanti, rendendo la visita agevole per esplorare le bellezze del territorio.