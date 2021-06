Il mercato dei videogiochi in Italia vale 2 miliardi e 179 milioni di euro, un filone d’oro che dietro gli schermi scintillanti da cui si mostra al pubblico cela figure altamente specializzate. Professionisti che hanno contribuito a edificare un’industria da quello che fino a qualche anno fa era considerato un intrattenimento per bambini. Accademici e divulgatori che stanno formando e informando le nuove generazioni di sviluppatori e videogiocatori. Game designer, producer e sviluppatori che hanno trasformato la loro passione in mestiere e oggi realizzano mondi fantastici. Videogiocatori professionisti, manager e organizzatori eSport in grado di vincere o organizzare tornei ed eventi seguiti da centinaia di ragazzi. E poi le nuove figure professionali, gli streamer, i content creator, donne e uomini che disegnano un ecosistema in espansione che muta costantemente e che qui vogliamo rappresentare in ordine alfabetico, senza voler fare un elenco definitivo, ma cercando di segnalare chi il mercato del videogioco in Italia l’ha sognato, creato, visto crescere, l’ha cambiato e ci lavora.

Lara “Phenrir” Arlotta YouTuber e streamer particolarmente esperta nell’ambito dei videogiochi giapponesi, soprattutto quelli di ruolo.

Alessandro “Stermy” Avallone, Videogiocatore professionista, Co-Founder e CGO di FACEIT, storico campione della scena eSport italiana, nella sua ventennale carriera da professionista ha collezionato trofei in 10 diverse discipline eSport. Fu uno dei primi al mondo a fondare un suo marchio di periferiche gaming. Alessandro ha fatto da apripista a moltissimi videogiocatori professionisti. come racconta Dikele Distefano nella bella chiacchierata nel programma Basement Café.

Carlo Barone ha una ventennale carriera nella game industry, da Square Enix a Activision-Blizzard, con un passato da giornalista videoludico, oggi è brand manager di Riot Games, società statunitense famosa per il suo titolo online League of Legends, che da poco opera direttamente sul territorio italiano.

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO e Creative Director di Storm in a Teacup e rappresentante dei soci developer italiani di IIDEA, ha un’esperienza che spazia dal cinema ai videogiochi. La sua carriera internazionale come artista di computer grafica inizia nel 2007; nel 2013 torna a Roma e fonda Storm in a Teacup, studio indipendente capace di farsi apprezzare fin dalla presentazione del suo titolo d’esordio, N.E.R.O. Nothing Ever Remains Obscure, in esclusiva per Microsoft Xbox One, recentemente artefice di Close to the Sun, Best Italian Game 2020.

Luisa Bixio è Vicepresidente di IIDEA è CEO di Milestone, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi di titoli racing al mondo. Inizia il suo percorso professionale nel team commerciale di Whirpool, approda poi in Leader Spa con la carica di Head of Accounting, entrando nel Board of Directors per la supervisione dell’area Vendite. Dopo oltre 20 anni nell’industria del gaming, nel 2012 entra in Milestone con la carica di Direttore Commerciale, per diventarne poi Vicepresidente e CEO nel 2018.

Fabio “Kenobit” Bortolotti: musicista specializzato nella chiptune, ovvero nell’utilizzo di Gameboy e vecchi computer come strumenti musicali. Streamer specializzato nel retrograming e traduttore videoludico con un particolare occhio di riguardo al linguaggio inclusivo.

Giorgio “Pow3r” Calandrelli: unisce una grande abilità nel gioco con una fortissima capacità comunicativa. Al suo attivo ha una autobiografia pubblicata lo scorso anno. Lo ha scelto Epic Games per il merchandising pubblicitario di Fortnite in Italia, ma è anche testimonial di molti marchi legati al mondo tech e non solo. Uno dei pochi giocatori italiani a diventare un vero e proprio marchio esportato all’estero con la stessa capacità e cura comunicativa di uno sportivo internazionale.

Francesco “Cydonia” Cilurzo: Punto di riferimento per la community Pokémon in Italia, commentatore dei mondiali di Pokémon ed esperto di tutto ciò che riguarda Nintendo e i mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri.

Paolo Cisaria e Thomas de Gasperi: fondatori dei Mkers, società nata nel 2017 e diventata in quattro anni una delle aziende di eSport più floride sia dal punto di vista dei risultati sia delle collaborazioni con marchi come Armani, che ha curato le divise dei giocatori.

David Enea Dall’Aglio amministratore delegato e cofondatore di Evox, una delle più grandi agenzie italiane di organizzazione eventi eSport e non solo, gestione di streamer, youtuber.

Valerio Di Donato CEO e Strategist per 34BigThings. Nato programmatore, ha lavorato su molti titoli console, PC e mobile negli ultimi 12 anni. Fonda 34BigThings con due amici nel salotto di casa che diventa poi uno degli studi indipendenti più importanti d’Italia. Co-produce un titolo di lancio della piattaforma Apple Arcade con Apple, all’interno dell’universo narrativo dell’IP più importante della società: Redout. Nel 2020 gestisce l’acquisizione di 34BigThings da parte di Embracer Group, una delle holding più attive e riconosciute dell’industria.

Andrea Dresseno si laurea in DAMS Cinema all’Università di Bologna. Nel 2002 inizia a lavorare al Progetto Chaplin della Cineteca di Bologna, occupandosi della digitalizzazione e del trattamento del fondo cartaceo e fotografico appartenuto al cineasta inglese. Nel 2009 unisce esperienza archivistica e passione per i videogiochi per dare vita all’Archivio Videoludico, spazio dedicato alla conservazione e allo studio del videogioco. Dal 2016 è presidente dell’Associazione IVIPRO, Il progetto Italian Videogame Program che mira ad agevolare la produzione di videogiochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana.

Mauro Fanelli: appassionato di videogiochi e tecnologia ha oltre vent’anni di esperienza nell’industria, dapprima come fondatore di una delle prime riviste online di settore, poi come sviluppatore. Attualmente è CEO e Direttore Creativo di MixedBag, ha ricoperto per quattro anni la carica di Vice Presidente e Rappresentante Developer per conto di IIDEA. È inoltre coordinatore del Cinecittà Game Hub, il primo incubatore verticale italiano dedicato al gaming, nato grazie al supporto di Lazio Innova e Cinecittà.

Favij sono passati ormai dieci anni da quando Favij apriva il suo canale YouTube per diventare una delle prime figure di riferimento del panorama italiano. Oggi il suo pubblico è cambiato e anche lui, ma resta comunque una personalità influente nel settore e forse il primo esempio di youtuber italiano in grado di replicare i modelli esteri.

Francesco Fossetti comincia a scrivere di videogiochi nei primi anni del web. Oggi dirige la sezione videoludica di Everyeye.it, una delle principali testate dedicate all’intrattenimento digitale e alla tecnologia. Gestisce un team affiatato, organizzando la linea editoriale e supervisionando la produzione video su YouTube e Twitch. Lavora a stretto contatto con i publisher per imbastire progetti editoriali seguendo le attività dal nuovo studio, set per le dirette sulla piattaforma di Amazon. È convinto che, nonostante le difficoltà del settore, valga ancora la pena lottare per l’editoria e per la cultura del videogioco.

Abramo (Rami) e Raffaele (Raffi) Galante sono gli amministratori delegati del Gruppo Digital Bros, azienda di cui sono i fondatori e di cui presiedono rispettivamente le divisioni di business development e marketing/comunicazione. Nel 1989 la passione per il mondo dell’innovazione e della tecnologia spinge i Galante a fondare a Milano Halifax, storica casa di distribuzione di videogiochi in Italia. Con la quotazione in Borsa nel 2000 e la nuova denominazione Digital Bros, i fratelli Galante si avviano all’espansione internazionale, fondando nel 2007 il marchio 505 Games dedicato alla pubblicazione di videogiochi. Sempre alla ricerca di nuove proprietà intellettuali proprietarie, dal 2015 continuano l’espansione di Digital Bros con l’acquisizione di numerosi studi di produzione e sviluppo di videogiochi.

Ettore “Ettorito” Giannuzzi Due volte campione e quattro volte finalista della coppa del mondo di Pro Evolution Soccer, campione del mondo della modalità cooperativa. Attualmente veste i colori della Juventus nel campionato per club del gioco.

Tiziana Grasso è in Sony Interactive Entertainment Italia da 14 anni. Laurea in Lettere e master in Comunicazione, un’esperienza maturata nelle Pubbliche Relazioni in importanti agenzie multinazionali, è entrata nel mondo dei videogiochi quasi per caso. Oggi è Communication manager, responsabile delle strategie di pubbliche relazioni, eventi, owned, social media e community engagement per PlayStation. Grazie alla formazione umanistica, Tiziana ha contribuito a raccontare e accreditare l’universo della console Sony con un approccio di comunicazione focalizzato sui valori distintivi del marchio e una narrazione concentrata sugli aspetti culturali del medium videoludico.

Martina “Kroatomist” Graziano: giocatrice professionista da molti anni e streamer. Una delle prime giocatrici professioniste di Fortnite in Italia, adesso si dedica in particolare al multiplayer di GTA V.

Massimo Guarini, dopo una lunga esperienza all’estero dove ha lavorato a fianco di famosi game designer come G?ichi Suda, Shinji Mikami padre della saga Resident Evil e Akira Yamaoka, torna in Italia per fondare nel 2012 lo studio di sviluppo Ovosonico con il quale crea i videogiochi Murasaki Baby e Last Day of June, titolo nominato ai BAFTA e premiato agli Italian Video Game Awards del 2018. Oggi dirige Guarini Design, concept house con sede a Milano, specializzata nella creazione di nuove proprietà intellettuali per videogiochi, cinema, TV e musica, attraverso la quale fornisce direzione creativa.

Karim Khaldi, cofondatore di Arcadia Network, agenzia che si occupa di influencer, giocatori professionisti e creatori di contenuti a tema videoludico su Twitch, Instagram e YouTube.

Machete Gaming: Non una persona ma una gang. Costola del progetto Machete che cerca di unire musica e gaming con un team di eSport dedicato e eventi online e offline.

Dario Maggiorini e Laura Anna Ripamonti, professore associato e ricercatrice al Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano hanno fatto da apripista ai primi corsi per Game Designer e Game Programmer all’interno di una laurea magistrale di informatica in Italia. Fondatori del laboratorio di ricerca PONG – Playlab fOr inNovation in Games, molti dei loro studenti oggi lavorano nella game industry nazionale e internazionale.

Thalita Malagò Direttrice Generale IIDEA, Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi. Nel 2005 ha iniziato a collaborare con AESVI come Segretario Generale coordinando le attività e il team dell’Associazione. È membro del Board of Directors dell’ISFE, la federazione europea dell’industria dei videogiochi con sede a Bruxelles, e del Management Board del PEGI, l’organizzazione che gestisce il sistema di classificazione dei videogiochi paneuropeo PEGI. Nel 2019 è stata inserita nella lista delle 100 donne italiane di successo della prestigiosa rivista Forbes e nella lista Unstoppable Women di StartupItalia.

Dario Marchetti, classe ’89, videogiocatore da sempre, da quando aveva sei anni e la sorella, che non voleva farlo giocare con il NES, gli tagliò i cavi dei controller. La sua carriera parte da Wired e La Stampa, dove ha raccontato i videogiochi e la tecnologia senza stereotipi e senza rinchiudersi nel recinto degli appassionati. Una missione che oggi porta avanti in forza a RaiNews24, con la rubrica Login, dedicata proprio al racconto di quella che attualmente può essere definita cultura digitale.

Marco Massarutto è cofondatore e oggi manager esecutivo di Kunos Simulazioni, lo studio di sviluppo che quest’anno ha annunciato di aver raggiunto i 100 milioni di ricavi generati dalle vendite dei prodotti del franchise racing Assetto Corsa su tutte le piattaforme.

Dario Migliavacca è il Managing Director di Ubisoft Milan. Dopo la Laurea in Economia e Commercio e con un background in marketing, Dario è entrato a far parte di Ubisoft nel 1996 come Sales Manager. La sua carriera è proseguita all’interno del gruppo, prima aprendo la filiale italiana di Guillemot e poi alla guida del team di sviluppo di Milano dal 2003. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da numerosi titoli, tra cui alcune collaborazioni con altri studi internazionali di Ubisoft, su IP importanti come Splinter Cell, Assassin’s Creed, Just Dance e Ghost Recon. Dario ha creduto fortemente nella possibilità di sviluppare un gioco con Mario e i Rabbids e ha supportato l’idea all’interno di Ubisoft, trasformandola in realtà grazie alla passione e al talento dello studio che tuttora dirige.

Cédric Mimouni è Xbox Lead Mediterranean & Iberia dal 2018, è responsabile della definizione delle strategie di marketing di Xbox, con l’obiettivo di sostenere la crescita del brand, l’espansione dell’ecosistema dei prodotti e dei servizi di gioco delle console di casa Microsoft. In precedenza ha lavorato in Electronic Arts a Milano, prima come Product Manager per FIFA e in seguito come Senior Product Manager per EA SPORTS, coordinando le attività locali del gioco calcistico più amato dagli italiani e degli altri marchi dei brand sportivi di EA.

Nicolò “Insa” Mirra. Classe 1994, è un giocatore professionista di FIFA, ha militato nelle file di Roma, Qlash e adesso veste i colori dell’Atalanta eSport.

Luca Pagano Già giocatore di poker professionista, Pagano nel 2016 fonda i Qlash, un team eSport che oggi è una delle principali realtà internazionali con un profilo competitivo a livello mondiale.

Daniele “Prinsipe” Paolucci pluricampione di FIFA in forza ai Mkers, 90mila follower su instagram e 300.000 iscritti su YouTube. Da anni uno dei giocatori più forti della scena mondiale.

Andrea Persegati, Chiamato da Nintendo nel 2001 per dare il via alla sezione italiana, da 20 anni è a capo della filiale in qualità di Direttore Generale. È l’uomo che ha portato il videogioco nel salotto, sdoganandolo da mero passatempo per ragazzini a intrattenimento per tutta la famiglia. Con l’arrivo di Nintendo Switch, nel 2017, l’intento di Persegati e di tutta l’azienda continua a essere quello di far giocare le persone ovunque esse si trovino. Persegati fa anche parte del Consiglio Direttivo di IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia.

Michele “Sabaku No Maiku” Poggi YouTuber e creatore di contenuti con una particolare attenzione per i titoli From Software come Dark Souls e Demon’s Souls. Noto per le sue analisi lunghe e particolareggiate che lo rendono un caso quasi unico nel panorama “mordi e fuggi” dei social e con una forte base di follower molto appassionati.

Francesca Prandoni dopo varie esperienze nel mondo dell’intrattenimento, approda nel 2006 in Nintendo dove diventa la “Signora Super Mario”, occupandosi di PR ed eventi per la filiale italiana. Dal lancio di Wii a Brain Training, con il suo allenamento per la mente, fino a Nintendo Switch, il lavoro della “Signora Super Mario”, è quello di veicolare la filosofia alla base del DNA di Nintendo: la capacità di innovare, affascinando, emozionando, divertendo e unendo vecchie e nuove generazioni.

Andrea Pucci è fondatore e amministratore unico dal 2000 di Netaddiction Srl, uno dei primi editori nativi digitali nostrani che ha dato vita, tra gli altri, al principale sito italiano dedicato ai videogiochi, Multiplayer.it. Successivamente ha creato la divisione Multiplayer Edizioni, casa editrice cartacea che ha iniziato il suo percorso con l’edizione in 4 lingue delle Guide Strategiche Ufficiali, manuali d’uso dei videogiochi. Ha poi dato vita alla linea Videogiochi da leggere, collana di romanzi con oltre 150 titoli tratti da videogiochi o da cui sono stati tratti alcuni videogame, Metro 2033 su tutti. Multiplayer Edizioni è primo esempio internazionale di editore specializzato in tematiche videoludiche, attualmente è l’editore italiano dei romanzi ufficiali basati sull’universo supereroistico della Marvel.

Terenas e Kenrhen. Impossibile scindere Lapo Raspanti e Roberto Prampolini, due tra le voci più famose nella scena eSport, soprattutto per League of Legends.

Jane Romero giornalista e streamer transgender, oltre a giocare online si occupa spesso di inclusività e tematiche LGBTQ+ in articoli e dirette Twitch di cui scrive anche su IGN Italia.

Riccardo “Reynor” Romiti appena diciottenne e già da anni uno dei giocatori più forti al mondo di Starcraft. Recentemente ha vinto la finale dell’Intel Extreme Masters, il principale circuito internazionale di Starcraft II ed è il secondo non-coreano al mondo a riuscirci. E tutto questo grazie anche al supporto della famiglia che lo segue nello studio e nella carriera.

Marco Saletta, dal 2012 è General Manager di Sony interactive Entertainment Italia. Sin dal suo ingresso, nel ruolo di Direttore Vendite, ha portato in SIE la sua nutrita esperienza commerciale, maturata nel settore consumer. Il suo approccio manageriale, orientato all’analisi dei dati e allo studio del mercato, ha contribuito al successo della console PlayStation 4 in Italia e al consolidamento del brand nel nostro paese. Dal 2019 Saletta è anche Presidente di IIDEA, e in questo ruolo ha concentrato attenzione ed energie per accreditare il settore del gaming presso i principali stakeholders italiani, valorizzando il videogioco nei suoi aspetti culturali, destinando particolare attenzione anche allo sviluppo di tutto l’ecosistema dell’eSport Italiano.

Rocco Scandizzo, Head of Game Engine Business Development for EMEA di Epic Games ha un’esperienza ventennale nel settore dei videogiochi. Ha infatti lavorato per sviluppatori ed editori come Activision Blizzard, CAA e Vivendi Games e, più di recente, come Director of Business Development per Tencent America, sempre focalizzato sulla produzione, lo sviluppo del business e le relazioni con gli sviluppatori. In Epic Games è responsabile dello sviluppo del business engine per la regione EMEA. Da poco è stato nominato rappresentanti dei soci developer italiani di IIDEA.

Agostino Simonetta è Director dell’ID@Xbox Global Partnership Team, piattaforma di Microsoft che permette agli sviluppatori indipendenti di pubblicare i loro titoli su Xbox senza il supporto di un publisher. Savonese di nascita, veterano dell’industria videoludica, Agostino ha trascorso gli ultimi 16 anni della sua carriera lavorando con la community degli sviluppatori indipendenti a livello internazionale, sempre alla ricerca di nuovi talenti anche in Italia.

Davide Soliani è Creative Director di Ubisoft Milan. Dopo una lunga carriera nella stampa di settore italiana, si è unito all’azienda nel 1998. Nel team ha potuto dare libero sfogo alla sua creatività come game design, dando un contributo decisivo a numerosi titoli sviluppati in quegli anni, tra i quali una versione del primo Rayman per Game Boy Color. Davide ha poi continuato a espandere la sua sensibilità da game designer in alcuni studi all’estero, tra cui Ubisoft Montreal e Kuju Entertainment. Rientrato in seguito in Italia, dal 2008 è il Creative Director di Ubisoft Milan, ruolo che gli ha permesso di realizzare il sogno di una vita: dirigere la visione creativa del team nello sviluppo di Mario + Rabbids Kingdom Battle, titolo che ha vinto il BAFTA Children’s Awards nel 2018.

Roberta “Ckibe” Sorge. Ambasciatrice ufficiale di Twitch per l’Italia, Roberta non solo gioca ma è anche e soprattutto una illustratrice e concept artist di livello mondiale. Sue infatti sono le emoticon di Ninja, forse uno degli streamer più seguiti al mondo.

Cristiano “Zano” Spadaccini uno dei più forti giocatori italiani su Twitch sia a FIFA che Call of Duty, ha collaborato anche con il musicista Tha Supreme a un singolo di Machete Mixtape dedicato proprio a COD chiamato La Warzonata.

Stefania Sperandio, come Fabrizia Malgieri, caporedattrice di Gamereactor.it., è un raro esempio di donna ai vertici di una testata online di settore. Caporedattrice di SpazioGames.it, Stefania si occupa di coordinare e supervisionare tutte le attività editoriali della redazione. Lavora nel settore dal 2005, e dal 2012 su SpazioGames. È specializzata nello studio della narrativa videoludica e ha discusso due tesi di laurea a tema videogiochi, la prima per lo studio di rappresentazione e rappresentanza femminile nel medium, la seconda dedicata alle interazioni tra videogame e realtà (AR, VR, serious game, ARG).

Sara “Kurolily” Stefanizzi, Streamer dal 2013 e oggi una delle figure più importanti su Twitch Italia. Ha condotto su DMAX House of Esports insieme a Daniele Bossari, è a capo di un team eSport per Ford e fa parte di Inntale, uno degli show italiani più importanti per il gioco di ruolo.

Simone “Akira” Trimarchi: Uno dei primi giocatori professionisti della scena eSport italiana, davanti e dietro le quinte del settore tra casting, presentazione e organizzazione, molto presente anche nella scena competitiva online e offline di Magic.

Alessia Utzeri in arte AzalinaJPG, Brand Identity, Graphic Designer, con il suo canale Twitch, AzalinaJPG è il punto di riferimento per la community di Animal Crossing in Italia, con la quale ha costruito l’isola di Prismatica in una maratona live durata 9 giorni. Aza è anche la prima italiana ad aver realizzato isole per realtà commerciali utilizzando il colorato immaginario del titolo di Nintendo.

Ivan Venturi: Nato a Bologna nel 1970 è un pioniere, ha cofondato la prima software house di videogiochi italiana e pubblicato il suo primo titolo nel 1987. Da allora progetta, produce e sviluppa videogiochi prevalentemente PC e console attraverso IV Productions, specializzata in titoli indie, Italian Games Factory, orientata a videogiochi “AA” next-gen, e Operaludica, il cui focus sono i videogiochi narrativi. Nel 2020 è stato inserito da Gameindustry.biz tra i 100 “Game Changers” per il suo impegno nelle tematiche sociali, quali il genere e la disabilità nei videogiochi. È inoltre fondatore e organizzatore dell’evento Svilupparty.