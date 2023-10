50 Cent deride Madonna e fa body shaming: “Cosa diavolo ha fatto?!”

Quella di 50 Cent per Madonna è una vera ossessione. Da anni il rapper deride la regina del pop sui social, come quando nel 2021 pubblicò una foto di Madonna in calze a rete stesa in terra e scrisse: “Ma cosa sta facendo sdraiata sotto al letto? Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni“.

All’epoca la Ciccone rispose subito dando del falso al collega: “Ed ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri. Perché questo è ciò che stai facendo anche adesso. La scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. – ha continuato la cantante di Hung Up – Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età“.

In quell’occasione il cantante fece le sue scuse alla popstar, ma continuò comunque a prenderla in giro in più di un’occasione.

Madonna responds to 50 Cent making fun of her recent Instagram photo. “I guess your new career is getting attention by trying to humiliate others on social media. You’re just jealous you won’t look as good as me or have as much fun when you are my age!” pic.twitter.com/X5suIdKP5s — Pop Base (@PopBase) December 3, 2021

50 Cent prende in giro Madonna e fa bodyshaming.

Ieri 50 Cent ha pubblicato su Instagram una foto di Madonna durante la prima data del The Celebration Tour e l’ha derisa per il suo ‘backstage’. Il 48enne ha anche scritto che vorrebbe sapere il nome del chirurgo che l’ha operata.

“Chi diavolo ha fatto questo? Lei è ricca, come diavolo non è riuscita a sistemare il problema? Voglio il nome del dannato dottore che l0’ha ridotta così. Voglio dire, dannazione, amico che cavolo hai combinato?!”

I continui fotomontaggi, le frecciatine, le cattiverie e il body shaming, tutto da un uomo di 48 anni. Che dire, complimenti per la maturità.