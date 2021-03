Ben 50 canzoni mai pubblicate dai Rolling Stones sono emerse online in una fuga di materiale che resta ancora un mistero.

Una lista di 50 canzoni inedite dei Rolling Stones è stata pubblicata online per sbaglio. Le tracce – realizzate tra il 1966 e il 2002 – non sono mai state incluse nei vari album che la band ha pubblicato. Una fuga di materiale mai pubblicato che è arrivato in rete in maniera inspiegabile. Ecco quali sono le canzoni rese pubbliche in internet.

Rolling Stones, 50 canzoni inedite della band finite online

Un gran numero di brani inediti dei Rolling Stones – ben 50 – sono stati pubblicati su YouTube. Un fatto che non trova spiegazioni, visto che si tratta di tracce mai pubblicate in alcun album della nota band, capitanata da Mick Jagger.

I brani inediti erano contenuti tutti in un video sulla popolare piattaforma di videosharing, poi rimosso per ovvie ragioni di violazione del copyright. Al momento della pubblicazione, il video – della durata di quasi quattro ore, contenente 50 tracce – ha lasciato tutti di stucco. Il filmato, inoltre, presentava solo audio e un’immagine fissa che mostrava l’elenco completo dei brani.

Il video di It’s Only Rock N Roll:

Noise11 ha fatto sapere che: “Le tracce sono canzoni registrate ma non incluse nelle pubblicazioni, dal 1966 al 2002”. Tra i brani inclusi nella fuga di notizie c’è una versione inedita di It’s Only Rock N Roll con David Bowie, nonché canzoni inedite degli Stones, come Criss Cross e Scarlet, che – di recente – hanno avuto una vera e propria pubblicazione con la recente ristampa di Goats Head Soup.

La lista delle canzoni inedite trapelate online

Di seguito, vi elenchiamo tutti i brani, mai pubblicati dal gruppo, che sono stati caricati online su YouTube.

Ecco la tracklist:

CD 1/VOLUME 1 (Durata 79:20)

Nobody Perfect, 1975 Trouble’s A Coming, 1972 Dreams To Remember, 1983 Don’t Lie To Me, 1972 Fli Jim, 1978 Eliza Lipchink, 1983 Deep Love, 1985 She’s Doing Her Thing, 1967 Putty In Your Hands, 1962 Dog Shit, 1983 20 Nil Ca 1991 Tell Her How It Is, 1971 You Better Stop That, 1983 Scarlet, 1975 Walk With Me Wendy, 1974 Never Make You Cry, 1977 Part Of The Night, 1976 Low Down, 1997

CD 2/VOLUME 2 (Durata 74:32)

It’s A Lie, 1978 I Can’t See No One Else, 1985 Not The Way To Go, 1977 Giving It Up, 1989 Hands Off, 1986 Built That Way, 1984 Keep It Cool, 1982 Can’t Find Love, 1983 You Win Again, 1977 Blood Red Wine, 1968 Fast Talking Slow Walking, 1972 Cooking Up, 1982 Every Time I Break Her Heart, 1977 Dream About, 1992 Flip The Switch, 1998

CD 3/VOLUME 3 (Durata: 78:17)