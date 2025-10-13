50 Anni di ‘Wish You Were Here’: Un Viaggio nei Pink Floyd

Fabrizio Moro
✨ 𝟓𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐖𝐢𝐬𝐡 𝐘𝐨𝐮 𝐖𝐞𝐫𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐞
Un viaggio tra musica e teatro per rivivere il capolavoro dei Pink Floyd dedicato a Syd Barrett.
📀Album eseguito integralmente
🎙️Racconti e interpretazioni sul legame con Barrett
📹Filmati originali con le traduzioni dei testi
🎶Canzoni classiche del periodo Barrett + grandi successi floydiani
Uno spettacolo che emoziona chi conosce ogni nota ma affascina chi lo scopre per la prima volta.
📅 Martedì 28 ottobre ore 20:30
📍 Teatro Lirico Giorgio Gaber
🎟️ Biglietti e info qui: