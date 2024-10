50 Anni di Premio Tenco: Celebrazione al Teatro Ariston di Sanremo dal 17 al 19 Ottobre 2024

Il Premio Tenco 2024 si svolgerà dal 17 al 19 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo, celebrando il cinquantesimo anniversario di questa importante manifestazione dedicata alla Canzone d’Autore. Organizzato dal Club Tenco, il premio onora artisti che hanno dato un contributo significativo alla musica nel mondo. Quest’anno verranno riconosciuti EDOARDO BENNATO, SAMUELE BERSANI, MIMMO LOCASCIULLI e TERESA PARODI con il Premio Tenco per la carriera. Inoltre, il Premio Tenco all’operatore culturale andrà a CATERINA CASELLI, mentre il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International, sarà assegnato al rapper iraniano TOOMAJ SALEHI, condannato a morte per motivi politici.

In occasione del 50° anniversario, il Premio SIAE verrà conferito a Ivan Graziani, che fu parte della prima edizione nel 1974. Graziani è noto per la sua influenza nel panorama musicale italiano, con uno stile che ha saputo mescolare rock e liriche profonde e ironiche.

Durante la prima serata del Premio, il 17 ottobre, saranno assegnate anche le Targhe Tenco 2024. I vincitori di quest’anno includono PAOLO BENVEGNÙ per il Migliore album con “È inutile parlare d’amore”, DIODATO per la Migliore canzone singola con “La Mia Terra”, e SIMONA MOLINARI per il Migliore album di interprete con “Hasta Siempre Mercedes”. Le Targhe, istituita nel 1984, riconoscono i migliori dischi dell’annata, con una giuria composta da esperti del settore. Quest’anno è stato registrato un numero record di 239 votanti.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti come JURIJ ŠEVČUK, TOSCA, e FRANCESCO TRICARICO, con la conduzione di FRANCESCO CENTORAME e ANTONIO SILVA. La scenografia sarà curata dall’artista Valerio Berruti, che utilizza tecniche tradizionali per creare opere ispirate all’infanzia.

Il Club Tenco, fondato nel 1972, promuove la canzone di qualità e si impegna per la dignità artistica della musica leggera, rendendola un importante punto di riferimento per artisti e operatori del settore musicale in Italia e all’estero. Quest’anno, in occasione del cinquantesimo, verrà pubblicato un lavoro speciale dedicato al compianto Sergio Staino, ex presidente del Club.