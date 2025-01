50.000 Euro al Posto della Mortadella

Alla fine della partita, Fabrizio Corona rivelerà scandalose informazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. In un video su Instagram, l’ex paparazzo afferma: “Totti mi diede 50 mila euro in una busta di mortadella” per comprare il silenzio riguardo a foto scattate da Flavia Vento che avrebbero dimostrato una relazione clandestina con l’allora capitano della Roma.

Corona annuncia queste rivelazioni per il suo format Corona On Air, previsto per giovedì 23 gennaio. Nella clip, Corona inizia affermando che Totti avrebbe avuto un’avventura con Flavia Vento prima del matrimonio con Ilary. Secondo l’ex paparazzo, Flavia Vento gli avrebbe confermato il tradimento e Totti sarebbe intervenuto per fermare la pubblicazione della notizia. Corona racconta che, quando si trattò di ricevere il pagamento per il silenzio, il fratello di Totti gli portò una busta di mortadella dicendo: “Non le fa uscire le foto, tieni”.

Quando Corona aprì la busta, si aspettava di trovare mortadella ma scoprì 50 mila euro. Le rivelazioni di Corona riaccendono il clamore riguardo a un episodio avvenuto nel 2005, tre mesi prima del matrimonio tra Totti e Ilary, confermato da Vento nel programma Belve. Durante l’intervista, Vento affermò di non doversi scusare con nessuno e menzionò che, in quel periodo, Ilary era in attesa di Cristian. Nonostante le smentite di Totti, il racconto di Flavia Vento conferma una storia di tradimento che ha scosso il mondo del gossip.