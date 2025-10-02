5 Serie TV Western Imperdibili per Amanti del Genere

Negli ultimi anni, il genere western ha vissuto una rinascita grazie anche a Taylor Sheridan e alla sua serie “Yellowstone”. I fan di questo genere, mai realmente abbandonato, possono ora scoprire cinque serie tv western imperdibili.

Iniziamo con “Godless”, una miniserie di Netflix diretta da Steven Soderbergh. La storia segue Roy Goode, un fuorilegge interpretato da Jack O’Connell, che trova rifugio in un villaggio popolato quasi esclusivamente da donne, mentre è braccato dalla sua ex banda. La serie combina elementi della tradizionale narrazione western con un tocco di spaghetti western, rappresentando un importante contributo alla rinascita del genere.

“Longmire”, invece, si svolge nel selvaggio Wyoming e narra le avventure dello sceriffo Walt Longmire in una detective story moderna. La serie, che ha avuto sei stagioni, esplora una serie di omicidi e cospirazioni, mescolando l’ordine moderno con atmosfere tipiche del Far West.

Anche “The Mandalorian”, ambientato nell’universo di Star Wars, si ispira al western, presentando Din Djarin, un cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. La sua missione di proteggere un essere sensibile alla Forza lo porta a vivere un’avventura galattica.

Se amate i procedurali mescolati al western, “Justified” è perfetta per voi. Qui, il Marshal Raylan Givens torna nel Kentucky per fermare l’ex amico Boyd Crowder, offrendo una narrazione ricca di tensione e ottima scrittura.

Infine, “Deadwood” è una serie classica del vecchio West, con Seth Bullock che cerca di mantenere l’ordine in un contesto caotico, dominato dal criminale Al Swearengen. Considerata una delle migliori serie western di sempre, ha quasi visto alla direzione David Fincher per il suo episodio pilota.