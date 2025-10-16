5 serie tv femminili imperdibili da vedere su Netflix

Se sei appassionato di serie TV con protagoniste femminili forti e carismatiche, ecco cinque titoli su Netflix che non puoi perdere. Queste serie combinano emozioni, ironia e introspezione, offrendoti storie al femminile avvincenti.

In The Empress, conosciamo Elisabetta d’Austria, una giovane imperatrice ribelle dell’Ottocento che sfida le rigide regole della corte. Il suo carattere impetuoso e la determinazione a vivere secondo le proprie regole la rendono un’eroina affascinante, immersa in un mondo di intrighi politici e bellezza.

The Queen’s Gambit ci racconta la storia di Beth Harmon, una giovane prodigio degli scacchi negli anni Sessanta. Nonostante i traumi e le sfide personali, Beth emerge con un talento straordinario, affrontando pressioni sociali e dipendenze pur mantenendo una silenziosa determinazione. La sua complessità la rende una figura affascinante nel mondo del gioco.

In The Chair, Sandra Oh interpreta la prima donna a capo di un dipartimento di inglese in un’università. La serie esplora le sue sfide tra pressioni accademiche e crisi personali, tutto condito da ironia e profondità, mostrando una protagonista forte e brillante.

Anne with an E segue Anne Shirley, un’orfana sognatrice che affronta la vita con immaginazione e una lingua affilata. La sua curiosità e spontaneità la rendono irresistibile, mentre affronta le avversità senza mai perdere la propria identità.

Infine, Lidia Poët presenta una protagonista audace e intraprendente che affronta le sfide quotidiane con ironia e determinazione. La serie racconta un percorso di crescita personale e professionale, mettendo in luce la sua capacità di reinventarsi.