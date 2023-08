Per capire se il cane sta per avere un ictus è necessario osservarlo attentamente. Ecco quali sono i 5 segnali che non devi mai sottovalutare.

Adottare un amico a quattro zampe significa prendersi cura della sua salute e della sua felicità. Sono molte le patologie che possono colpire i nostri amici pelosi, alcune sono comuni e possono essere gravi o meno gravi e altre sono rare, come l’ictus nel cane.

Comprendere quali sono i segnali che la nostra palla di pelo presenta quando viene colpito da un ictus è molto importante per la salute di Fido. Vediamo quindi nel seguente articolo quali sono i principali sintomi che presenta il cane quando sta per avere un ictus.

Il cane sta per avere un ictus: i 5 segnali da non sottovalutare mai

Proprio come accade a noi esseri umani, l’ictus nei nostri amici a quattro zampe si presenta quando vi è un interruzione del flusso sanguigno al cervello. Esistono ben due tipi di ictus: ictus ischemico e ictus emorragico. Il primo è causato da una mancanza di afflusso di sangue al cervello mentre il secondo è causato da un’emorragia cerebrale.

Molto spesso l’ictus nel cane si presenta quando il nostro amico a quattro zampe ha già alcuni problemi medici come:

È molto importante saper riconoscere i sintomi che presenta il nostro amico a quattro zampe quando sta per avere un ictus, in modo tale da poter intervenire in tempo ed evitare che l’ictus possa causare seri danni alla salute di Fido. Ecco quindi, qui di seguito, quali sono i 5 segnali che non devi mai sottovalutare quando osservi la tua palla di pelo.

Stanchezza

Uno dei sintomi che può presentare il cane quando sta per avere un ictus è un’enorme stanchezza. Sebbene i nostri amici pelosi, soprattutto quando sono anziani e cuccioli tendano a dormire molto, è necessario osservare Fido per comprendere se si addormenta improvvisamente.

Se il cane si addormenta all’improvviso e non si sveglia quando proviamo a chiamarlo, potrebbe aver perso coscienza, sintomo questo causato dall’ictus. In questo caso è importante chiamare immediatamente il veterinario.

Problemi a camminare

Dato che l’ictus colpisce il cervello del nostro amico a quattro zampe, può compromettere anche la sua capacità di muoversi e di rimanere in posizione eretta. Per questo motivo, se notiamo la nostra palla di pelo perdere l’equilibrio all’improvviso, non riuscire a stare in piedi o inclinarsi verso un lato è necessario contattare il veterinario.

Movimenti strani degli occhi

Per comprendere se il nostro amico peloso sta bene o presenta qualche disturbo è necessario osservare il movimento di tutto il suo corpo, compreso quello dei suoi occhi. Ciò perché, soprattutto in caso di ictus, gli occhi di Fido potrebbero muoversi in diversi modi.

Potrebbero ruotare costantemente o andare da una parte all’altra velocemente, un occhio potrebbe guardare in un verso e l’altro dall’altro o un occhio potrebbe restare fermo e l’altro muoversi. In questi casi è ovviamente necessario contattare il veterinario.

Comportamenti strani

Quando il nostro amico a quattro zampe sta per avere un ictus, il suo cervello potrebbe inviare dei segnali sbagliati al resto del corpo. Per questo motivo è necessario contattare il veterinario quando il cane si muove in tondo, non cammina in linea retta o non risponde ai nostri comandi vocali.

Sintomi comuni

Infine ci sono alcuni sintomi che può presentare il nostro amico fedele quando ha un ictus, che possono indicare anche altri disturbi nel nostro amico peloso, come:

Se la nostra palla di pelo presenta uno dei sintomi sopra elencati, è necessario contattare il veterinario, il quale potrà stabilire, con gli accurati esami, se si tratta di ictus o di altre patologie.