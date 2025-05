5 Ricette Semplici e Deliziose

La primavera è ideale per raccogliere l’ortica, una pianta spontanea ricca di proprietà salutari e un ingrediente versatile in cucina. Questa erba, presente in campi e aree urbane, offre foglie tenere e nutrienti. È ricca di clorofilla, ferro, vitamina C, magnesio, calcio e potassio, ed è nota per le sue proprietà depurative, remineralizzanti e antinfiammatorie, utili nei cambi di stagione. Includere l’ortica nella dieta può sostenere il metabolismo, contrastare la stanchezza e favorire il drenaggio dei liquidi.

La sua versatilità in cucina va oltre la tradizionale zuppa; l’ortica è adatta per risotti, ripieni, sformati, frittate e torte salate. Viene raccolta in primavera, indossando guanti, preferibilmente al mattino, per ottenere foglie giovani e nutrienti. Le piante vanno essiccate in luoghi freschi o utilizzate fresche, poiché la cottura neutralizza il suo effetto urticante.

È consigliabile non sprecare l’acqua di cottura dell’ortica, ricca di minerali e clorofilla, ideale per brodi e vellutate. L’ortica cotta può essere congelata o trasformata in crema da utilizzare in seguito. Mixata con olio extravergine, si conserva in frigorifero come base aromatica.

Sei ricette semplici esaltano l’ortica in modo creativo e goloso, valorizzando questa pianta generosa da riscoprire. La sua presenza discreta ma essenziale in cucina offre numerosi benefici per la salute e la gastronomia.