5 ragioni per cui i baffi del cane sono importanti. Cosa sapere

5 ragioni per cui i baffi del cane sono importanti: le vibrisse, un sesto senso per esplorare il mondo e comunicare con noi.

Hai mai notato il tuo cane a esplorare il mondo intorno a sé con curiosità muovendo continuamente i suoi baffi?

Io lo faccio spesso con il mio Leo e ogni volta mi domando: “Cosa starà scoprendo grazie a quei peli così speciali? ”

I baffi del cane sembrano quasi delle antenne, ma cosa capitano davvero? In questo articolo, cercheremo di rispondere alle domande, esplorando l’incredibile ruolo che i baffi svolgono nella vita del cane.

Scopriamo insieme a cosa servono le vibrisse del cane. Vediamo 5 ragioni per cui i baffi del cane sono importanti.

5 ragioni per cui i baffi del cane sono importanti

Perché i cani hanno i baffi? Anche se la domanda sembra semplice, la risposta è sorprendente e ricca di significato.

Quei peli che spesso non consideriamo importanti, sono in realtà fondamentali per il benessere della vita del nostro amico a quattro zampe.

Dietro quei piccoli baffetti, si nascondono sensazioni e percezioni che aiutano a capire meglio la natura e le capacità uniche di questo straordinario animale.

Conosciuti anche con il nome di vibrisse, questa parte del corpo del cane non è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio organo sensoriale che offre al cane una straordinaria quantità di informazioni sull’ambiente che lo circonda.

Essendo direttamente collegati al sistema nervoso centrale, i baffi permettono al cane diverse condizioni che racchiudiamo in 5 ragioni per cui i baffi del cane sono importanti.

Esse sono:

comunicare; migliorare l’orientamento; misurare gli spazi; vibrazioni; proteggere gli occhi.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>I baffi del cane ricrescono o no: cosa sapere su tempi e modi della ricrescita

Perché non si devono mai tagliare i baffi al cane

Tagliare i baffi al cane è come mettergli una benda sugli occhi.

Questi speciali peli non sono semplici baffi, ma come abbiamo precedentemente accennato, sono veri e propri sensori che aiutano il nostro amico a quattro zampe a orientarsi e a distinguere anche bene le distanze.

Se gli togliamo questa capacità, il cane diventa più insicuro e disorientato ed è come se noi dovessimo muoverci con gli occhi chiusi.

Per questo, è importante rispettare la natura del nostro animale e non tagliare mai i suoi baffi.