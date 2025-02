5 piccole città dove il Carnevale è un inno a storia e tradizioni

Da nord a sud, l’Italia offre molteplici venue per festeggiare il Carnevale 2024, anche nelle piccole città.

Il Carnevale di Cento, in Emilia Romagna, è tra i più storici, risalente al 1600, ed è noto per il suo simbolo, la maschera di Tasi. Questo carnevale è il solo al mondo gemellato con quello di Rio de Janeiro e offre spettacoli, carri in cartapesta e molte iniziative nel centro storico.

A Ronciglione, nel Lazio, il carnevale affonda le radici nel periodo romano e barocco, con eventi che culminano nella “settimana grassa”. La cavalcata degli Ussari e il Corso di Gala, una sfilata con 300 edizioni, attirano migliaia di visitatori. La maschera Naso Rosso, tra le più antiche d’Italia, offre momenti di allegria tra scherzi e canti.

In Friuli Venezia Giulia, a Sappada, il carnevale si celebra nelle tre domeniche prima della Quaresima, dedicando ognuna a diverse categorie sociali. La maschera Rollate, simile a un orso, è amata dai bambini.

Il Carnevale dei Belli e dei Brutti, a Suvero di Rocchetta di Vara in Liguria, è caratterizzato da una singolare tradizione, con maschere dai colori vivaci e altre più inquietanti.

Infine, a Sciacca, in Sicilia, il carnevale è noto per la sua parata di carri allegorici e per le recite satiriche. Gli eventi serali includono spettacoli e competizioni tra i carri, rendendo questa celebrazione vibrante e coinvolgente. Ognuno di questi carnevali rappresenta un’espressione unica della cultura e delle tradizioni locali.