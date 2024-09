5⃣ motivi validi per leggere “Sbagliando s’impari” apprendendo il più pos…

5️⃣ motivi validi per leggere “Sbagliando s’impari” apprendendo il più possibile:1 – Diventare un professionista nel risolvere tutte le enigmistiche e i programmi di gioco in tv2 – Fare bella figura con chicche sconosciute alle cene di lavoro o ai primi appuntamenti3 – Scrivere didascalie da cui è impossibile staccarsi per i vostri post su Instagram4 – Capire, una volta per tutte, che il “catcalling” è una molestia sessuale e non un gioco divertente (perciò smettere di farla)5 – Restare sempre aggiornati sulla nostra complessa ma meravigliosa lingua italiana ❤️

Accademia della Crusca