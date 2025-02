5 mostre d’arte in Italia per febbraio 2025

A febbraio 2025, cinque straordinarie mostre d’arte si svolgono in Italia, intrecciando tradizione e modernità. In particolare, il patrimonio artistico della penisola è celebrato attraverso eventi che esplorano la creatività in varie forme.

1. “Andy Warhol – Pop Art Revolution” si tiene a Rende, al Museo del Presente, dal 25 gennaio al 13 aprile 2025. La mostra è un tributo all’illustre artista, presentando opere iconiche come le lattine di Campbell’s Soup e ritratti di celebrità, esplorando anche il legame di Warhol con l’Italia.

2. “We Art Open 2025” è una mostra collettiva a Venezia, presso la SPUMA – Venice Art Factory, dal 25 gennaio al 10 febbraio 2025. Essa presenta le opere di venti artisti internazionali e include diverse forme d’arte, dalla pittura alla fotografia.

3. A Bologna, Villa delle Rose ospita “CAROL RAMA. Unique Multiples” dal 24 gennaio al 30 marzo 2025. La mostra mette in evidenza i multipli creati da Carol Rama, arricchiti da interventi pittorici, riflettendo la sua poetica provocatoria e libera.

4. La mostra “AmoR-Pop. NeonPopArt Icons” si tiene a Roma, alla Vaccheria, dal 24 gennaio al 24 febbraio 2025. Carla Campea presenta opere realizzate con neon e materiali fluorescenti che reinterpretano icone della cultura pop.

5. Infine, a Napoli, dalla Chiesa di Santa Maria di Portosalvo viene proposta “Pietas” di Michelangelo Della Morte, in programma dal 18 gennaio al 18 febbraio 2025. L’installazione invita alla riflessione sulla fragilità umana e il dialogo tra bellezza e amore.

Febbraio si prospetta quindi un mese ricco di eventi imperdibili per gli appassionati d’arte in tutta Italia.