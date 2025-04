5 mostre d’arte da visitare in tutta Italia ad aprile 2025

Aprile 2025 si preannuncia un mese ricco di eventi culturali in Italia, con mostre d’arte imperdibili in diverse città. A Milano, Palazzo Reale dedica una retrospettiva a George Hoyningen-Huene, pioniere della fotografia di moda, con oltre 100 stampe che evidenziano il suo impatto negli anni ’20 e ’30. A Firenze, dal 16 marzo al 20 luglio, Palazzo Strozzi presenta “Tracey Emin. Sex and Solitude”, un’ampia esposizione sulla provocatoria artista britannica che affronta temi di identità e sessualità.

A Roma, dal 7 marzo al 6 luglio, Palazzo Barberini ospita “Caravaggio 2025”, una mostra storica con 23 opere del maestro barocco, comprese creazioni normalmente inaccessibili al pubblico. Napoli celebra il cantautore Pino Daniele con “Pino Daniele. Spiritual”, dal 20 marzo al 6 luglio, offrendo percorsi attraverso la sua vita mediante documenti e ricostruzioni.

Infine, Palermo accoglie “Celebrating Picasso” fino al 4 maggio, con 84 opere del grande artista spagnolo. Questa esposizione espone dipinti, ceramiche e fotografie che riflettono il legame tra la vita di Picasso e la sua opera, sottolineando la sua versatilità e il contributo all’arte del XX secolo.

In sintesi, aprile 2025 offre un’affascinante opportunità di esplorare il panorama artistico italiano attraverso una varietà di espressioni, dall’arte contemporanea alla fotografia di moda, celebrando figure iconiche e innovatorie.