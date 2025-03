5 Modi Efficaci per Accelerare un Telefono Android Lento

Riavviare il dispositivo : Spegnere e riaccendere il telefono aiuta a chiudere processi in background che occupano memoria. È consigliabile riavviarlo almeno una volta alla settimana o ogni due giorni se il rallentamento è frequente.

Mantenere il sistema aggiornato : Gli aggiornamenti del sistema operativo e delle app possono migliorare le prestazioni e risolvere bug. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti, andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software. Aggiornare anche le app tramite il Play Store può fare la differenza.

Liberare spazio di archiviazione : Una gestione efficiente dello spazio è cruciale. Google suggerisce di mantenere almeno il 10% di memoria libera, ma il 20% è un valore più sicuro. Verificare la memoria in Impostazioni > Archiviazione e liberare spazio eliminando file inutilizzati o disinstallando app non usate.

Alleggerire il carico delle app: Alcune app continuano a utilizzare risorse in background. Accedere a Impostazioni > Batteria e prestazioni per identificare e chiudere le app che consumano più RAM. Vale la pena considerare versioni “Lite” delle app per ridurre il carico.