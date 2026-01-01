4.8 C
5 mete low cost per viaggiare

5 mete low cost per viaggiare

Andare in vacanza per almeno una settimana sta diventando sempre più complicato a causa della scarsità di denaro, del tempo libero e della difficoltà di assentarsi a lungo dal lavoro. Inoltre, molte mete tradizionali hanno prezzi elevati e soffrono di sovraffollamento turistico.

Tuttavia, è possibile scegliere destinazioni che offrono un’esperienza unica senza svuotare il conto in banca. Ecco alcune delle migliori mete low cost:

Il Laos è una delle destinazioni migliori per chi sogna un viaggio alla scoperta dell’Asia. Con pochi euro al giorno è possibile dormire, mangiare e muoversi tra i principali punti di interesse, come templi, foreste, antichi villaggi e il fiume Mekong. I prezzi medi per una settimana in Laos, voli esclusi, vanno dai 300 euro delle vacanze fai da te ai 1.000 euro dei tour organizzati.

Creta è rimasta una delle poche isole greche ancora accessibili a livello di prezzi. Ospita spiagge tra le più belle del mondo, come quelle di Elafonissi e Balos, montagne tutte da scoprire e villaggi in cui il tempo sembra essersi fermato. Una settimana a Creta, se escludiamo i mesi di luglio e agosto, potrebbe costare meno di 1.000 euro a persona, volo e hotel compresi.

Il Montenegro si sta affermando come una delle mete turistiche più importanti e apprezzate d’Europa, grazie a località come Kotor e Budva, famose per il mix tra bellezze culturali e naturalistiche, e a un costo della vita particolarmente basso. Una settimana “fai da te” può costare tra i 300 e i 400 euro e anche scegliendo soluzioni più lussuose e comode difficilmente si arriva a 800 euro a persona.

Il Ghana è una delle destinazioni da non perdere, che combina splendide spiagge atlantiche, città vive e ricche di colori e luoghi antichi tutti da scoprire. I prezzi di strutture ricettive, trasporti e ristoranti sono irrisori rispetto a quelli a cui siamo abituati. Con i giusti accorgimenti, una settimana in Ghana potrebbe costare addirittura meno di 500 euro.

La Costa Blanca, nella zona orientale della Spagna, è considerata la meta estiva europea più economica. Una settimana in questa zona, tra le bellezze di Benidorm, Denia, Alicante e Elche, costa appena 900 euro, volo, pernottamento e servizi extra compresi.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

