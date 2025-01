5 località italiane per una settimana bianca economica

Se desideri una settimana bianca economica senza spendere una fortuna, ci sono molte località in Italia che offrono esperienze incredibili a prezzi accessibili. Prenotare con anticipo e approfittare di pacchetti all-inclusive, che combinano alloggio, skipass e talvolta vitto, è la chiave per risparmiare.

Roccaraso, in Abruzzo, è una meta molto popolare con oltre 130 km di piste adatte a tutti. I pacchetti hotel + skipass partono da 65 euro a persona per un soggiorno in mezza pensione, rendendo accessibile una settimana bianca completa. Roccaraso è ideale per famiglie grazie a scuole di sci per bambini e ristoranti che offrono specialità locali a prezzi convenienti.

Tarvisio, al confine con Austria e Slovenia, è un’altra ottima scelta. Dispone di 32 chilometri di piste e offre pacchetti vantaggiosi per chi desidera sciare anche oltre confine. Con uno skipass settimanale, è possibile scoprire anche stazioni sciistiche vicine. Il costo medio per una settimana bianca per due persone è di circa 1.724 euro.

In Valle d’Aosta, Pila è ben collegata ad Aosta e offre 70 km di piste con panorami mozzafiato. È possibile soggiornare al TH Pila Resort per 625 euro a persona con pensione completa, mentre lo skipass giornaliero ha un costo di 55 euro.

Alpe Cimbra, nel Trentino-Alto Adige, è nota per le offerte per famiglie, con circa 100 km di piste. Pacchetti di 7 notti in mezza pensione + skipass partono da 714 euro a persona. Le strutture locali offrono corsi di sci e attività per bambini, rendendo l’esperienza ancora più piacevole.

Infine, Sella Nevea nelle Alpi Giulie offre un’esperienza unica, con 25 km di piste che attraversano il confine sloveno. Il Forte Family Village propone pacchetti mezza pensione con accesso alle piste e animazione per bambini, con un esempio di 6 giorni a 799 euro per 4 persone. Prenotando in anticipo, è possibile ottenere sconti interessanti.

È importante notare che i prezzi possono variare a seconda della stagione e della disponibilità, quindi è sempre consigliabile controllare le offerte attuali per pianificare una settimana bianca economica e senza stress.