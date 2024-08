5 giorni di vita tragica, striscia vicino al ruscello per essere salvato, il cucciolo stava morendo

Ogni abbandono è una tragedia, ma quando ad essere abbandonato sulla riva di un ruscello è un cucciolo di appena 5 giorni, che sarebbe dovuto rimanere con la sua mamma per almeno altri 2 mesi, la situazione diventa veramente triste e drammatica

Piccolo e indifeso è l’unico modo per descrivere il cucciolo abbandonato, la sua situazione alquanto sgradevole ha generato infatti profonda tristezza e ha portato in molti a chiedersi perché.

Immaginare un cucciolo di soli cinque giorni con gli occhi ancora chiusi, e che per ogni suo bisogno dipende ancora completamente dalla sua mamma, abbandonato in un luogo angusto come la riva di un ruscello. Il quadro che si è prospettato davanti a chi ha osservato la scena è stato straziante, il piccolo si trascinava a stento nella disperata ricerca della sua amata mamma, il piccolo lasciato senza pietà al suo destino in un ambiente astioso, senza riparo privato di cibo e acqua.

Abbandonato a soli 5 giorni di vita sarebbe morto senza di lei

Trattandosi di un abbandono e avendo solo 5 giorni di vita qualsiasi luogo per il piccolo sarebbe stato ostile senza la sua mamma e l’immagine del piccolo dal corpicino esile fragile e indifeso che striscia con tutte le sue forze in un luogo umido e freddo, alla ricerca di un calore materno che non potrà mai più trovare, è qualcosa che devasterebbe anche le persone meno affini agli animali e meno sensibili.

Lontano dalle cure materne senza un riparo esposto alle intemperie, il cucciolo sarebbe deceduto da li a breve, il suo pianto disperato risuonava nell’ambiente, un suono che fortunatamente non è stato ignorato.

Per sua grandissima fortuna infatti una donna stava passeggiando lungo la riva del ruscello quando sentì quel pianto straziante. Avvicinandosi sempre più a quel pianto e trovandosi la situazione agghiacciante del cucciolo la signora comprese immediatamente che per salvarlo sarebbe dovuta intervenire.

Immediatamente raccolse il cucciolo e lo avvicinò a se per offrirgli un po del suo calore corporeo, quel gesto è stato un punto di svolta per il piccolo non si sarebbe mai più separato da lei.

La donna portò immediatamente il piccolo a casa con se offrendole immediatamente del latte caldo per cuccioli. una volta nutrito il cucciolo smise di piangere, e la situazione è migliorata di giorno in giorno.

A 12 giorni dal salvataggio, il cucciolo che ormai veniva nutrito e accudito regolarmente dalla sua nuova mamma umana, aprì gli occhi e la prima cosa che ha visto è stata la sua salvatrice, la sua mamma, colei che nonostante tutto ha deciso di non abbandonarlo a morire in riva al ruscello, ma ha deciso di regalargli la vita che ogni cucciolo merita.

Il piccolo abbandonato a soli 5 giorni di vita era stato condannato a morte da persone crudeli, ma la sua nuova mamma ha cambiato completamente le sue sorti salvandolo e riportandolo alla vita offrendogli non solo una casa per sempre ma tutto il suo amore.