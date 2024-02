5 documentari di viaggio da vedere assolutamente

Cosa fare se il maltempo vi tiene a casa? Potete esplorare il mondo senza muovervi, portandolo a casa vostra, grazie ai documentari. Ecco 5 proposte imperdibili.

Previsto maltempo per questo weekend. Se siete in montagna a sciare o in settimana bianca vi godete la neve, ma se siete in città? Ok, ci sono il carnevale e il capodanno cinese, ma se non volete uscire con la pioggia, la risposta potrebbe essere più semplice di quanto si pensi: viaggiare stando comodamente seduti sul divano di casa, immergendovi nelle suggestive e coinvolgenti avventure offerte dai documentari.

“Viaggi al rallentatore”: un invito a esplorare il mondo con calma

In questa ottica, la serie italiana “Viaggi al rallentatore” si presenta come un’opzione intrigante. Raccontata da Ludovico de Maistre e Gabriele Saluci, questa serie di brevi puntate da 12 minuti offre non solo la possibilità di esplorare luoghi remoti e affascinanti, ma anche di riflettere su importanti tematiche sociali ed ecologiche. Con mezzi di trasporto insoliti e ogni volta diversi, ci si immerge in viaggi a piedi, in bicicletta, in Car Rapid, su un VW Kombi e persino su uno scuolabus. L’obiettivo non è solo quello di intrattenere, ma anche di sensibilizzare e trasmettere l’importanza di preservare e rispettare il nostro pianeta.

“Viaggi al rallentatore” è disponibile su RaiPlay e Prime Video.

Alla scoperta di uno stile di vita sano e sostenibile con Zac Efron

Se siete alla ricerca di una visione più ampia del mondo e delle sue diverse culture, la serie “Zac Efron: con i piedi per terra” potrebbe essere la scelta ideale. Qui, l’attore Zac Efron e il guru del lifestyle Darin Olien ci guidano attraverso otto puntate alla scoperta di luoghi che adottano uno stile di vita sano e sostenibile. Dall’Islanda alla Sardegna, passando per la Francia, il Costa Rica e il Perù, ci si immerge in culture che vivono in armonia con la natura, affrontando tematiche cruciali legate alla sostenibilità e all’ecologia.

Potete vedere “Zac Efron: Con i piedi per terra” su Netflix.

“A Plastic Ocean”: una testimonianza sulla crisi della plastica

Ma il mondo dei documentari non si limita solo a esplorare luoghi e culture. Alcuni film offrono anche una visione più critica e profonda dei problemi che affrontiamo come società.

“A Plastic Ocean” rappresenta una testimonianza sconvolgente sul devastante impatto della plastica sui nostri oceani e sulle creature che li abitano. Attraverso immagini mozzafiato e interviste toccanti, il documentario ci mostra il lato oscuro della nostra dipendenza dalla plastica, evidenziando gli effetti disastrosi che ha sulla vita marina e sul nostro stesso ambiente. Esso ci invita ad affrontare con urgenza la crisi della plastica, spingendoci a riconsiderare le nostre abitudini e a prendere azioni concrete per preservare il nostro fragile ecosistema marino.

“A Plastic Ocean” è disponibile per lo streaming su Netflix e per l’acquisto su Amazon.

“Chasing Ice”: uno sguardo sul cambiamento climatico

Allo stesso modo, “Chasing Ice” offre uno sguardo emozionante e commovente sul cambiamento climatico attraverso la testimonianza del fotografo James Balog e del suo team. Le incredibili immagini catturate da Balog durante l’installazione della Extreme Ice Survey offrono una prova visiva del rapido scioglimento dei ghiacciai in tutto il mondo, mettendo in luce in modo inequivocabile l’impatto devastante dell’attività umana sul nostro clima e sulle risorse naturali del pianeta. Attraverso questo documentario, opera del 2012 candidata all’Oscar come Miglior Documentario, siamo chiamati a confrontarci con la realtà del cambiamento climatico e a unirci nel trovare soluzioni efficaci per affrontare questa sfida globale.

Lo trovate in streaming su Google Play e Apple TV.

“Ritorno alla natura”: un viaggio selvaggio attraverso la Finlandia

Infine, per chi è affascinato dalla bellezza selvaggia della natura, la serie “Ritorno alla natura” offre un’esperienza coinvolgente e avventurosa. Attraverso foreste, laghi e luoghi impregnati di miti e leggende, ci si immerge nell’essenza più autentica della Finlandia, seguendo le tracce del poema epico Kalevala di Elias Lönnrot. “Ritorno alla natura” è disponibile su RaiPlay

Se il tempo non è dalla vostra parte e rimanere a casa sembra l’unica opzione possibile, i documentari offrono un’opportunità unica per esplorare il mondo con la mente e il cuore, aprendo le porte a nuove culture, esperienze e riflessioni. Il vostro prossimo viaggio potrebbe iniziare con un semplice clic dal divano di casa.