È esclusivamente la Reggia di Caserta che, sebbene creata dopo Versailles, si propone rivalità con essa. Voluta da Carlo di Borbone, la reggia si trova nell’entroterra campano, a 20 km da Napoli, per proteggersi da attacchi navali. L’architetto Luigi Vanvitelli è stato scelto per progettare non solo il palazzo, ma anche il parco e l’acquedotto. Caserta è famosa per il suo giardino all’italiana e il giardino inglese, quest’ultimo ospitante il Bagno di Venere e un Criptoportico, una finta rovina romana pensata per intrattenere i nobili.

L’immensità della reggia è incredibile, con 1200 stanze, 1742 finestre e 34 scalinate. Attraverso i secoli, è stata la residenza dei Savoia dopo l’unificazione d’Italia. Durante la catalogazione del palazzo, fu scoperto uno strano oggetto simile a una chitarra, considerato uno dei primi bidet installati in Italia, voluto da Maria Carolina d’Asburgo-Lorena.

Inoltre, Ferdinando II di Borbone commissionò una “sedia volante”, precursore dell’ascensore, per facilitare il movimento della famiglia reale. Oggi, è visibile tramite un modellino in scala. La reggia non si limita alla sua architettura; ospita anche vigneti che producono l’antico vino Pallagrello Nero, tornato in commercio nel 2021. Questo vino, conosciuto come OroRe Nero, era molto apprezzato tra i sovrani europei e oggi viene venduto a un prezzo di 95 euro per bottiglia. La Reggia di Caserta, custodendo tali tesori storici e culturali, rappresenta un patrimonio da scoprire.