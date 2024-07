5 cuccioli abbandonati in una scatola, il messaggio trovato lascia tutti sconcertati, la scoperta incredibile nella scuola

Sembrava una mattina come tutte le altre con i ragazzi che si apprestavano a correre verso le classi quando un’insegnante è rimasta sconcertata da un ritrovamento.

Quella che doveva essere una mattina uguale a tutte le altre si è trasformata in un turbinio di eventi agghiaccianti e straordinari allo stesso tempo nella scuola superiore sita a San Marcos in Texas, l’insegnante si stava dirigendo verso il suo posto di lavoro quando è stata praticamente accerchiata da 5 cuccioli.

La docente scioccata dal ritrovamento ha immediatamente chiesto l’aiuto dei colleghi. La situazione drammatica è stata lampante, i 5 cuccioli erano stati abbandonati davanti alla scuola, chiusi in una scatola di cartone da cui ovviamente erano riusciti a fuggire in cerca di cibo e acqua.

Sulla scatola c’era un messaggio toccante che ha lasciato tutti senza parole, infatti vi era scritto : “Il canile non li voleva. Non possiamo prenderci cura di loro. Il proprietario originale voleva buttarli via. Sono sicuro che voi ragazzi potete fare qualcosa. Mi dispiace.”

La solidarietà degli alunni e dei docenti della scuola lascia tutti senza fiato

Il personale scolastico vedendo i poveri cucciolotti ha reagito immediatamente radunando i cuccioli fuggiti per tutta la scuola, l’abbandono si è verificato durante il periodo estivo quando la scuola stava per finire e ovviamente il numero di studenti che frequentava l’edificio era molto ridotto rispetto al periodo invernale.

Nonostante il numero ridotto di persone presenti nell’edificio tutti hanno lavorato all’unisono per provvedere ai bisogni dei 5 cuccioli, fornendo loro cibo e acqua, la dolcezza dei cuccioli ha stregato tutti tanto che uno dei soccorritori, un insegnante, ha immediatamente deciso di adottare uno dei trovatelli.

Uno dei consulenti scolastici ha offerto il suo aiuto offrendosi di fornire stallo ai 4 cuccioli, la cosa preoccupante era il futuro dei trovatelli che nonostante siano ospiti a casa del docente possono restare in modo temporaneo e anche se i piccoli stanno bene e stanno prosperando serve una casa definitiva per i 4 cuccioli.

Anche in questo caso la storia di questi cinque cuccioli e del personale scolastico di San Marcos ha messo in evidenza l’importanza della solidarietà e dell’empatia.

L’abbandono degli animali è una triste realtà e episodi come questo accadono ogni giorno ricordandoci che anche piccoli atti di gentilezza possono fare la differenza in una situazione drammatica come questa.

Tutti gli insegnanti e il personale scolastico si sono impegnati per la salvezza dei piccoli e quella che poteva trasformarsi in una situazione drammatica si è trasformata in una corsa contro il tempo per garantire una casa per sempre a tutti i piccoli trovatelli, e dagli ultimi aggiornamenti sembra proprio che ogni sforzo sia stato ricompensato e che tutti i piccoli abbiano finalmente una casa