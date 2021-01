Un approccio multidisciplinare che integra competenze di genetica e biologia molecolare con gli aspetti clinici e anatomo-patologici delle neoplasie. La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Di cosa si tratta di preciso? Quali gli obiettivi e i vantaggi per i pazienti? Ve lo spieghiamo in 5 punti.

Che cosa sono?

I Molecular Tumor Board (MTB) sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia – che sia già approvata o in sperimentazione, anche in centri diversi da quello in cui il paziente è in cura. Sono dunque team composti da oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologi clinici, farmacisti ospedalieri, bioinformatici, epidemiologi clinici e anche bioeticisti e rappresentanti dei pazienti.

Quanti ce ne sono in Italia?

In Italia, ad oggi, ne esistono solo una decina, ma l’obiettivo è quello di implementarli all’interno delle reti oncologiche, tenendo conto delle caratteristiche e delle necessità della popolazione in un determinato territorio. Fondamentale per il loro funzionamento sarà anche la condivisione di dati genomici uniformi mediante la creazione di una Piattaforma Nazionale Genomica.

Come funzionano?

Un medico può presentare il caso di un proprio paziente al MTB per richiedere una consulenza basata su esami che rilevano il profilo mutazionale del tumore e le sue caratteristiche molecolari. Attraverso analisi di sequenziamento genico di nuova generazione (Next Generation Sequencing o NGS) è possibile individuare e monitorare nel tempo le alterazioni molecolari del tumore, utilizzando piccole quantità di tessuto o anche un prelievo di sangue (biopsia liquida).

Perché si utilizzano i dati genomici?

L’obiettivo è quello di rintracciare mutazioni driver, cioè quelle mutazioni che guidano lo sviluppo di un tumore e per le quali esistono già farmaci mirati, accelerando sia la ricerca clinica sia il trasferimento dei suoi progressi nella pratica clinica quotidiana. Oggi infatti si sta ampliando il ricorso ai cosiddetti anche farmaci agnostici, o “jolly”, che possono essere impiegati su tumori con diversa sede anatomica ma accomunati dalla medesima alterazione.

Quali sono i vantaggi per il paziente?

Il lavoro dei MTB è fondamentale per realizzare una vera oncologia di precisione, per cucire una cura su misura, e offrire così al paziente le migliori chance di sopravvivenza. Attraverso il confronto e l’integrazione di competenze e conoscenze diverse all’interno del team di specialisti sarà anche più facile migliorare l’accesso dei pazienti alle terapie innovative.